今天是復常後的首個平安夜，但市道未有想像中的暢旺，回望這一年小市民的好新聞不算多，打工仔加薪僅可追及通脹。香港雖然定位為重要港口，但吞吐量下跌約13%。金融方面，港股連跌4年，破了最差紀錄，首次公開募股（IPO）方面，新股集資額僅458億元，按年大跌54%，跌至世界排名第6。很多商場大街，假日也沒有以往的熱鬧，或是因為部分市民習慣了北上消費，朋友的聚會也少了。從股票到一般消費市場都瀰漫着悲觀氣氛，政府可以做些甚麼提振市民的信心呢？

筆者今年夏天隨清華大學EMPA課程到新加坡國立大學進行研習，同學們都有一個很深刻的體會，就是新加坡的政府宣傳，讓危機感滲透到每個市民的血液中，政策制訂是基於充滿危機和外部挑戰，從地緣政治、國家安全到能源、食水、糧食等，而這些危機感正是新加坡人團結在一起的凝聚力所在，不論順境或逆境，都能發揮最大的積極性，渡過一個又一個難關。

至於中國領導人常常強調：「我們必須增強憂患意識，堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」要防止塔西佗陷阱、中等收入陷阱和修昔底德陷阱，正確處理好群眾關係、經濟發展的規律和正確處理好國際關係。這種宣傳，令執政黨和政府團隊，到一般百姓，都隨時在一個迎接困難和挑戰的心理預期中。

可能是香港過去幾十年絕大多數時間都是順境，即使出現周期性問題也很快就能解決，加上得天獨厚的特殊地位，可謂左右逢源，所以由政府到市民都漸漸變得欠缺危機感，當真正面對逆境時，心態就會崩潰，有些人會選擇移民或轉移資產。政府為了照顧心理脆弱的市民，只好一味強調所謂的優勢和機遇，忽略了指出問題所在，也忽略市民如何與政府一同努力，長遠影響政府的公信力。

我們要承認眼前的困難和威脅，在香港產業轉型的同時，加上地緣政治的不利因素，市民要預期過一段緊日子。但我們要有一種信念：香港的轉型是在本質上，要從日落西山的西方殖民體系遠東前沿陣地，轉為新興的中國式現代化偉大征程上。香港是對全世界開放，作為國家開拓全球新舊市場的排頭兵；另一方面，以八大中心定位，練好真功夫提升競爭力，以實幹落實高質量發展。正所謂「空談誤國，實幹興邦」，好形勢是幹出來的，政府要提高底線思維能力，實事求是地設定好基礎目標，提出具體政策，提升管理效能，要說到做到，以高效實績爭取市民和投資者的信心。而作為市民，我們熱愛香港，要有打持久戰的心理預期，但絕不能失去信心。

環顧世界，香港仍是福地。在平安夜祝願世界和平，巴以衝突、俄烏戰爭早日平息，人類命運共同體的理想早日實現。