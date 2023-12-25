世界視線：美擬停俄烏戰爭　促部署摧毀中國

政治及外交理論一直被兩個重要的方向支配，一個是爭奪霸權。歷史上不少大國，會千方百計及傾盡全力圍堵、打壓其他強國，以維護霸權，歷史上最著名的例子，是羅馬帝國曾經在公元前264至146年，對北非的迦太基帝國發動3次戰爭，以消滅這個對手，才達到全盛時期；19世紀是大英帝國擊敗拿破崙；20世紀則是美國先擊敗納粹德國及日本帝國，然後瓦解蘇聯，達到稱霸世界。

另一個方向是面對要稱霸的帝國挑戰，不少國家用結盟的方式，希望達到國際關係上的「權力平衡」。第一次世界大戰前就有德意志、奧匈及意大利對抗英帝國、法國及帝俄的結盟；二次大戰後美國就領導成立了北大西洋公約組織，對抗蘇聯領導的華沙公約組織，都是為了尋求權力平衡。

當今世界明顯是美國霸權主義政府，利用北約圍堵及俄烏戰爭削弱俄羅斯，也拉攏英國和澳洲成立AUKUS，更拉攏印度、菲律賓、日本、南韓、越南以及台獨勢力圍堵中國，這也解釋了中、俄為何簽署《中俄睦鄰友好合作條約》以達致與美國的權力平衡。

美國政府當前的考慮，是如何有效保障其霸權及既得利益。就這方面，前總統特朗普選擇迴避與俄羅斯衝突，以拉攏俄羅斯不與中國靠攏；相反，現任總統拜登選擇先削弱俄羅斯，亦承接及加碼特朗普壓制中國的政策。因此，未來的總統選舉無論是民主黨或共和黨獲勝，美國政界主流還是集中全力與中國打經濟、科技及圍堵戰。

在如今俄烏戰爭西方極不利及無以為繼的情況下，美國帶領西方止損，為俄烏戰爭尋求停火和議的可能性大增，這才能加快全力投入亞太地區，有效遏止中國崛起。想走這一步，其實要有不少部署。首先，美國及西方從俄烏戰爭體會到自身的軍工體系非常脆弱，肯定會投入巨大資源發展，與中國作軍備競賽以拖慢中國經濟發展。

此外，美國政府會不惜重複引發俄烏戰爭的手法，在東海、南海、台灣甚至中印邊境挑釁中國，而美國也有日本、南韓、菲律賓、印度以及台獨勢力可當戰爭代理人，只待中國軍事回應，國際制裁及更大的軍事威脅就會到來摧毀中國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻