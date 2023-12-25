正論：油價加快少下調　一味話查惹疑惑

不少車主都不解的是，為何當國際原油價格大幅下跌時，本港燃油價格卻依然高企？車主內心亦難免納悶：究竟油公司是否「合謀定價」？本港油價是否存在「加快減慢」的情況？香港油價貴絕全球，不少車主無奈叫苦！

近期本港樓價有回落迹象，而無論外國油價回落多少，本港油價卻甚少下調，難怪燃油價格被揶揄「具備良好的抗跌力」。本港引入競爭條例8周年，為何對車用燃油「加快減慢」毫無改善？燃油價格多年來居高不下，競爭事務委員會主席陳家殷昨日於一個電視節目表示，早在2021年已就本港油公司是否合謀定價展開調查，不認同「無聲氣」，但他強調海外重大合謀案件動輒都要查3至5年，才可將案件送上法庭。

陳家殷指出，油價亦非簡單問題，市場會出現一間公司先調整價錢，另一間翌日或隨即跟隨，且幅度一樣；無論本地或海外都易將這種「平衡定價」的做法，跟「合謀定價」混淆。「平衡定價」也叫保本定價法或收支平衡法，要言之，是指在銷量既定的條件下，企業產品的價格必須達到一定的水平，才能做到盈虧平衡、收支相抵。陳家殷指，大家都會覺得平衡定價有點問題，但是否有足夠證據成為呈上法庭的案件則是兩回事，若有證據證明有個協議，都是不容易；又或者不單看到兩者價格相同就算合謀。

事實上，早在胡紅玉任競委會主席時，她出席立法會會議時，便表示競委會無權力向油公司索取油價資料，事後被坊間形容為「無牙老虎」。如今調查油價何以加快減慢一樣無甚進展，相信坊間一樣覺得競委會「講多過做」，一味調查又是沒有甚麼實質做出來。陳家殷說，即使確立到是合謀定價，以往一些重大案件，競委會都選擇和解。他稱，近期中原、美聯涉嫌合謀訂定經紀佣金水平案，理論上都可以採用和解。被問及採取和解的罰款不及在法庭定罪的多，阻嚇力或有不足，陳則回應稱，並非要求所有案件必須打到底，甚或使某公司倒閉為止，因市場若失去一個競爭者，實際亦少了競爭。部分案件，若認為需樹立一些重要《競爭法》、一些原則，當然希望有機會提上法庭釐清該些原則。

競委會成立8年，市民希望競委會不是雷聲大、雨點小，而是能掌握具體證據，做到打「大老虎」的氣勢。然而，成立了8年的競委會，入稟個案僅15宗，堪稱少得可憐！陳家殷表示，除該15宗以外，還有其他個案是以非訴訟方式處理。他續指，牽涉到法庭司法程序，變相時間不是競委會掌握得到，亦可能比較長。他舉例，2020年3月份已就教科書一個懷疑合謀案件入稟法庭，現在排期審訊去到2024年4月，即是超過4年時間，對他們來說就是一個挑戰，甚至有點令他們擔憂。言下之意，未知2021年競委會已開始就本港油公司是否合謀定價展開調查，會否等到大部分車主已經換了電動車，依然受到法例掣肘而未能要求油公司提供文件或資料？若然，即是不換電動車的車主，注定一世捱貴油？