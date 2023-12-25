菲律賓當局在美國唆使支持下，不斷在我仁愛礁、黃岩島主權問題上挑釁，製造事端，充當美國反華的爛頭蟀，導致中菲關係緊張。中國一直相當容忍，菲律賓就變本加厲，傷害我主權。

現在中方不能再忍，外長王毅近日發出前所未有的強硬警告，表示中菲關係現已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。王毅說，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事。王毅警告，菲方若誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

在目前形勢和王毅警告下，中國將怎麼「依法維權、堅決回應」？菲方和美國又會怎麼再回應？這裏中國講的「依法維權」，就是根據中國《憲法》、國際法維護仁愛礁、黃岩島等這些屬於中國領土領海的國家主權。

以目前形勢和對菲美而論，中國的堅決回應可以有多種：可以用海艦船把前來滋事的菲律賓船艦頂回去、撞回去，乃至實施打擊；可以把菲方在仁愛礁「擱淺」20多年的那艘破軍艦擊毀；可以把破軍艦上的菲方人員驅趕；可以長期封鎖相關海域。如果菲律賓派出軍艦和我海艦船開仗，我海軍將可立刻出動擊毀菲律賓軍艦；如果美國海軍空軍前來「馳援」，搞甚麼「美菲共同防禦」，中國將出動更大的海空力量連美軍一起幹掉；如果美國因此擴大戰火，和中國發生大規模的戰爭，北京將奉陪到底。

中國講的「依法維權、堅決回應」的手法、流程、升級，無懼與美菲打仗，是清晰可見的；中國在維護主權、不怕打仗、敢於打到底，是一向說話算數的。對此，美菲若要輕忽，就會犯極大的錯誤。

現在到了美菲懸崖勒馬的時候，再敢挑釁，侵害我中華主權，加劇緊張局勢，就等着捱揍吧！