美國科羅拉多州作出判決，取消特朗普參與該州總統選舉初選的權利！倡議團體在12州都提起了類似的訴訟。若特氏的參選資格真被剝奪，而拜登也曾說過若特氏不參選，他也可以不競選連任，這是否意味着美國史上最年長的總統對決將成絕響？

儘管多數美國人都期待看到年輕的新面孔參與，但是以現階段而言，這個願望要實現還有頗高的難度。首先，單一個州或幾個州不能參加初選，並不會影響特朗普參與大選的資格。實際上科羅拉多州過去4次都支持民主黨，特氏在此的勝算本就不大，以美國選舉贏者全拿的選制，是否能參加科州初選，對特氏幾乎沒有差別。

而初選也未必是那麼重要，例如拜登就打算直接放棄新罕布什爾州的初選，因為南卡羅萊納州多為非裔選票，拜登若將其選為第一站並強勢勝出，對未來催出非裔票源非常有幫助，而兩州初選恰好撞期，故拜登將放棄參與新罕布什爾州初選，以換得對自己更有利的選舉態勢。

科羅拉多州據以剝奪特朗普初選資格的美國憲法第14修正案第3條，實際上是南北戰爭後，為了阻絕南方聯盟官員任職聯邦官員的過時法令，美國國務院甚至註明此條款僅具歷史價值，拿來否決特氏參選權相當荒謬可笑。就連特朗普的反對者、同為共和黨總統參選人的新澤西州前州長克里斯蒂，都反對用此法條對付特朗普，他認為這樣會在美國內部造成仇恨，應讓選民直接用選票拒絕特朗普，而非直接剝奪選民的權利。

克里斯蒂絕非危言聳聽，上次大選雙方的激烈對抗，便已讓許多學者憂心是否會導致美國內戰，若未來有更多州跟進作出類似裁決，美國內部的動亂極可能一觸即發，勢必影響到全球局勢。