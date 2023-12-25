聯合國安理會4次推遲表決後，上周五喺美俄棄權、零票反對下，通過巴勒斯坦加薩地帶局勢嘅決議草案，要求立即、安全及不受阻礙地向整個加薩地帶嘅平民直接大批量運送人道主義援助，為可持續停止敵對行動創造條件。俄羅斯斥決議「完全冇用」，並指摘美國「可恥、利己、不負責任的行為」，本質上「是給以軍徹底行動自由」，而決議未明確規定採取哪些措施。之但係，安理會花咗75天才終於說出止戰字眼，也是首次提及止戰，總算是一種「進步」。

事實上，以軍暴行一再暴露，據美媒報道，有醫務人員和病人指控以軍離開加薩北部一所醫院時，使用推土機掘出最近埋喺庭院臨時墓地嘅屍體，然後用推土機將屍體壓碎！據報至少有5名被盤問嘅平民返回醫院時被以軍開槍射擊。

尋日係平安夜，原本應洋溢着聖誕氣氛，然而，耶路撒冷教會領袖和伯利恆市議會上月已決定停止不必要嘅聖誕慶祝活動，表示今年因以哈戰爭導致大量平民死傷，今年沒有人想慶祝。有牧師表示，每年聖誕節會慶祝一個嬰孩降生，但目前加薩嘅孩子卻遭到殺戮！咁又係，正如有人說，聖嬰若誕生於今天，恐怕難逃被以軍炸死，上帝也救不了！事實上，伯利恆今年全無聖誕氣氛，自以哈戰事10月爆發後，不少航空公司已暫停來往以色列航線。以前聖誕假期，伯利恆擠滿遊客，市內幾千間旅館必定爆滿。如今，據以色列媒體報道，由於旅客大減，伯利恆70多間酒店被迫關閉，約6,000名旅遊從業員失業！

無情戰火摧殘經濟，如今紅海危機愈演愈烈，對貨運和供應鏈嘅衝擊持續發酵，通脹若因而再度升溫，明年即使大幅減息，亦難救經濟。