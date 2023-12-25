港府將於2024年擬備《輔助醫療業條例》修訂草案，容許物理治療師和職業治療師可在指定情況下，毋須醫生轉介而直接為病人提供服務。我樂見條例修訂有實質進展，希望免轉介制度能夠令病人更快得到適切治療，亦加強其他醫療專業在基層醫療方面的角色。

根據現行法例，市民接受物理治療或職業治療須經西醫轉介。對部分痛症病人來說，免轉介安排可省卻不必要的轉介程序，早日接受治療紓緩痛楚，省時省錢，當然是一件有益民生的好事。不過，海關近日搜查一連鎖痛症治療中心的9間分店，又指過去數月接獲23宗舉報，指有連鎖痛症治療中心職員懷疑以不良營商手法，銷售一些預繳式的療程服務，涉嫌違反商品說明條例；亦有投訴指職員以具威嚇性手法強迫舉報人購買預繳式療程服務，而提供「治療」的人甚至無相關註冊資格。消委會亦於今年首7個月收到38宗相關投訴，有苦主損失逾30萬元。苦主們花了金錢和時間，痛症沒有改善，更要花心神追討損失。日前在衞生事務委員會上，我已詢問當局會否對痛症中心及其服務進行規管。

事實上，痛症中心並非醫療診所，不受衞生署監管，部分中心以「品牌」名義與顧客簽訂的合約沒有法律效力，市民投訴無門。因此，僅靠市民辨別痛症中心及其人員、合約是否合規難度較大，亦遠遠不夠，我敦促當局必須加強規管堵塞漏洞。

至於痛症中心會轉介所謂「御用保險經紀」，教唆顧客虛報資料騙保索償，保險業界已留意到此類違規索賠個案日益增多，並已提高對這類索賠個案的警覺性，增加對可疑個案的調查。如果痛症中心按照真實治療內容協助顧客索賠當然沒有問題，但如果有份合謀虛報單據索賠，例如單據「開大數」、以他人保單索賠、單據內容與所提供服務內容不相符等，就可能涉及騙保，屬於刑事罪行。如果有足夠證據，保險公司會將個案轉交相關執法部門調查追責，包括治療中心職員、專業人員、受保人等涉及騙保的人員，都可能因串謀詐騙被定罪、監禁、罰款。

此外，根據專業守則規定，保險中介必須絕對誠信、以被保人利益為最大依歸。保險中介串謀騙保嚴重違反專業守則，若證據足夠，保險公司會開除相關保險中介，並向保監局投訴涉事人員。保監局調查後會依據嚴重程度，對保險中介進行停牌、釘牌等紀律處分。

縱使如此，執法部門調查取證過程困難、時間漫長，不少違規痛症中心早已改頭換面，繼續有苦主深受其害。我希望政府加強對違規痛症中心的規管，避免不良營銷手法氾濫，維護市民權益。我亦呼籲所有市民，如有長期痛症，應找有註冊的專業醫生診斷，以免延誤病情。無論市民、保險中介還是痛症中心，都切勿以身試法，串謀騙保。