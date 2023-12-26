香港聖誕前後每天離港人次達五、六十萬，來港的只是一半稍多。離港的多是北上度假，來港觀光購物的內地客大不如前，反映出香港多年停滯不前，少有發展，故步自封。內地即使有眾多問題，卻是銳意發展，一日千里。

以深圳與香港比較，深圳各方面的城市建設和服務已追上，但成本比香港低，深圳把全國各地的特色服務網羅，借內地多元化文化，呈現出在現代化條件下的中華文化匯集，且有融合創新，對內對外吸引力巨大。此所以港人熱衷北上，把生活、購物、飲食擴及至深圳，並且推展至廣州、珠三角各市。珠三角對愈來愈多香港人來說是一體化，香港與珠三角變成同一生活圈，不是以往的經濟圈，僅只為賺錢，過關暢順便利，金錢成本與時間成本大減。港人的購買力和生活質素在深圳等突出地體現出來，發展出香港賺錢、珠三角消費的大灣區分工模式。

香港的國際化褪色，單只金融投機與內地資金外流通道，把城市的生活功能降低，生活成本貴，服務質素下降，徒成國際金融中心，只服務少數人，社會生活的質素與多元化和創新都一一下降，年輕人和中下階層困守下流，沒法突破，也沒法安居樂業，致使內有向外移的衝動，外則無力競爭。現時僅靠着積蓄和內地「走資」服務，沒有多大的實體經濟發展，衰落明顯。或許未至「金融廢墟」之敗象，但前景不樂觀。中下階層港人之大批北上消費，證明香港性價比的低落，是衰落的先兆。位居興盛中國內地的側鄰，竟有如此發展，實在令人感嘆。

為今之計是重新國際化，與深圳內地交錯發展方向，重建差別性的經濟競爭力。另一是承認與深圳、珠三角的一體化，把部分城市功能轉移，部分人口轉移。首先與深圳分工，北部都會區、中部水域填海計劃都應全面調整。

香港的城市發展不應再依循英治時期的畫地為牢，而是要與深圳、珠三角交錯嵌入共同發展，捨成本高、效益不高的北部都會區與中部水域填海，用省下的上萬億元資金打開與珠三角的通道，把部分經濟不活躍的人口轉移，鼓勵跨境就業、跨境上學。與此同時，把香港的教育、醫療、社福政策伸延內地，服務內地港人，建構大灣區的香港融入珠三角，把騰出來的資金、土地開拓更大的國際化、香港轉型模式。