美國發起的中美國運之戰、大國博弈，最危險的界別是軍事領域；這個問題管控不好，就會造成中美關係的持續緊張、升級、衝突乃至戰爭。對這個問題的衝突之源和管控責任，不是一個巴掌拍不響的問題，不能「各打五十大板」。

美國是發起方、進攻方，中國是防守方、反制方，對管控負主要責任的是美方。只要美方停止進攻、挑釁，所謂管控問題就從根本上得到解決。這個道理和局面，美方完全清楚，但就是不肯放棄進攻、挑釁，以至用戰爭威脅中國的政策。因為從特朗普到拜登政府，都是把「大國競爭」、打壓遏制中國當成「大國策」。

美國軍事政策要服從這個「大國策」，五角大樓要服從白宮和華府；與此同時，美國的「大國策」也符合美國軍工集團體系的利益，符合資本財閥的利益，符合美國的霸權利益。然而現在的問題是，美國的對華軍事政策乃至戰爭威脅並不能嚇倒中國。恰恰相反，中國的堅定立場、反制措施、展現出來的空前強大軍事力量和使用這些力量的決心，令美方深感挫敗，令美方感到這樣玩下去挑戰中國、製造摩擦、引發衝突乃至戰爭，美國未必能贏，於是美方開始不斷強調要和中方「管控軍事風險」。

自去年8月美國時任眾議院議長佩洛西竄訪台灣，中國軍方就與美方切斷了高層軍事溝通，強勢回應美國在台灣、南海問題上花樣百出的軍事挑釁。這之後，美軍加大軍事挑釁，且抵近中國沿海軍事偵察，犯我主權，解放軍空軍、海軍以大膽高超的動作逼退美軍。白宮一看這些會給自身造成難以承受的風險，於是厚着臉皮告求要和中國恢復溝通交流。

日前，中美軍方高層進行視像通話，這是兩軍中斷交流逾一年後重啟對話，美軍參謀長聯席會議主席布朗重申與解放軍進行實質性對話以減少誤解的重要性，說得輕巧！美國對華打壓、軍事威脅哪裏是甚麼誤解？是成心作惡！