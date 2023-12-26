外媒報道，菲律賓為了在南海對抗中國，計劃向美國購買16架F16戰機，以加強防空能力。最好笑的是，菲律賓負擔不起購買全新戰機的費用，只好退而求其次打二手戰機的主意。其駐美大使還自我解嘲，聲稱購買輕微使用的二手戰機與全新戰機一樣好，而且更便宜。二手戰機真的與全新戰機一樣好嗎？分明是自欺欺人，但便宜倒是真的，以菲律賓的國力，大概也只配使用二手貨而已。

許多人百思不得其解，菲律賓國力與中國相差甚遠，完全不在一個層次，為何敢在南海興風作浪，百般挑釁？其實也不難理解，若不是美國在背後挑唆、撐腰，即使借給小馬可斯政府一百個膽，也不敢如此放肆。

作為曾被美國統治數十年的國家，菲律賓一直受制於人，所謂的《美菲共同防禦條約》，實際上就是美國套在菲律賓身上的軍事枷鎖。加上美國對菲律賓政府多年的滲透和收買，包括提供精英階層子女的留學計劃、高官在美國銀行開設帳戶等等，菲律賓權貴基本上都是美國的政治傀儡，小馬可斯本人更是傀儡中的傀儡。

明眼人都看得出，美國唆擺菲律賓在南海鬧事，就是為了給中國添亂，但老美也知道菲律賓太過孱弱，掀不起甚麼風浪，所以並沒有寄予太大期望。畢竟菲律賓的實力還不如烏克蘭，美國利用烏克蘭打了一場代理人戰爭，尚且無法削弱俄羅斯，自己反而陷入泥沼，更別指望菲律賓能夠牽制中國。再說，萬一南海真的爆發軍事衝突，美國也不知該如何應對，美軍會為菲律賓賣命嗎？會為了小小仁愛礁與解放軍兵戎相見嗎？絕對不可能，老美向來欺善怕惡，豈會將自己置於險地。

近年美國一直要求與中國設立「護欄」，說得好聽避免誤判，其實就是害怕擦槍走火。日前中美軍頭進行視像通話，顯然也是美方主動要求，將其怕戰避戰的底牌暴露無遺。在這種情況下，菲律賓繼續在南海鬧事，除了自取其辱，還能有甚麼結果？中國目前不收拾菲律賓，非不能也，實不屑也。中國與美國不一樣，從來沒有以大欺小的傳統。

不過，忍耐總是有限度的。中國外交部長王毅已經把話挑明，中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。這無異於嚴重警告，小馬可斯政府再不知收斂，必將自食其果。