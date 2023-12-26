聯合國安理會就加薩人道危機，又提出決議案，在美國和俄羅斯棄權下，終於獲得通過。但今次的決議案內容「半天吊」，僅呼籲「立即加快向加薩提供人道物資」，未有提及「緊急暫停敵對行動」字眼。俄羅斯直斥決議案毫無牙力，未有譴責以色列無差別殺害平民的行為，相當於對戰爭罪行開綠燈，批評美國可恥和不負責任。中國亦指決議案沒有達到預期，停火遙遙無期。

近年來，聯合國「無牙力」已是有目共睹，一場以巴戰爭，更證明這個組織已失去維護和平、透過協商解決分歧的能力，形同虛設。決議案通不通過都好，對大局也是無甚影響。君不見，以色列態度由始至終非常強硬，曾惡形惡相大罵聯合國秘書長古特雷斯偏袒巴勒斯坦，甚至拒向聯合國人員發出簽證，聯合國在加薩的大量工作人員，更遭以軍無差別轟炸致死。

現在即使通過「立即加快向加薩提供人道物資」的決議案，但以色列會聽入耳嗎？連拜登政府提出加薩戰後歸巴勒斯坦自治政府管理，以色列亦堅決反對，揚言要繼續佔領。連老美都不放在眼內，區區「毫無牙力」的聯合國安理會，更加無足掛齒。

儘管以軍濫殺3名舉白旗投降的以色列人質激起民眾怒火，以色列承受壓力愈來愈大，因此傳出官員與卡塔爾首相會面，就新一輪釋放人質展開談判，但哈馬斯表明，不停火不放人。美國連人道救援的決議案也只投棄權票，對以色列的盲撐已是沒有底線，以色列當然愈發囂張。戰事陷入膠着，哈馬斯繼續哀兵之戰，加薩無辜百姓則不斷送命。

美國口說人權民主，但一場以巴戰爭，將其虛偽、雙標最赤裸裸地呈現。如此「霸主」實在有欠說服力，還談何領導全球！