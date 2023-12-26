菲律賓在美國支持下曾於1898年脫離西班牙殖民統治，但獨立不到一年就被美國背叛遭二次殖民。美國原本答應讓菲國走向獨立，但未及兌現便爆發了第二次世界大戰。日軍偷襲珍珠港大大削弱了美軍在太平洋的戰力，美國為免再損兵折將，一度下令棄守菲律賓，將島上民眾和餘下的美軍再次背叛離棄。

日軍侵佔菲國期間的暴行更是罄竹難書，包括可跟南京大屠殺相比，估計奪去近10萬條人命的馬尼拉大屠殺、造成過萬名戰俘死亡的「巴丹死亡行軍」等。即使在日本戰敗後，還有部分駐菲日軍拒絕投降，繼續在當地戰鬥及殘殺平民。當中最出名是在叢林中躲藏了近30年的日本少尉小野田寬郎，其事迹早前還被拍成了電影，贏得多個獎項。

弔詭的是，雖然經過多次殖民統治、屠殺和背信棄義，菲律賓人對美國和日本普遍還蠻有好感，包括讓美軍保留軍事基地，最近又向日本購買先進雷達。但對於在歷史上和平友好，到近代與菲國一樣曾遭列強蹂躪的中國，反而不懷好意。有人認為這與美方的洗腦宣傳、菲方的恐共情緒，以至菲律賓人不愛記仇的性格有關，但更實在的原因相信還是經濟利益。

有別於大部分東南亞國家，菲律賓經濟對中國的依賴程度偏低，兩個最大出口市場正是美國和日本，中國僅排第3；至於最大進口來源國則是中國，因此形成龐大的對華貿易逆差。漁業佔菲國生產總值其實不高，卻是部分國民的重要食物及收入來源。中國劃定的南海九段線，不但令菲國人民覺得形同侵佔，更重要是妨礙漁民作業，對國內政客構成龐大選票效力。中國必須正視有關問題，不能只談歷史與道德，這些似乎都是菲律賓人不太重視的。