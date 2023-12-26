中東戰火有蔓延迹象，一艘化學品運輸船日前喺印度洋北部嘅阿拉伯海，受一架無人機襲擊後起火，無造成人員傷亡。美國國防部指無人機從伊朗發射，是以巴戰事持續兩個多月以來，美國首次指控伊朗直接攻擊船隻。

伊朗支持嘅也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝），不斷喺紅海襲擊船隻，對環球貿易構成嚴重威脅。美國牽頭組成國際聯盟，係威係勢以「繁榮守護者行動」為旗號作反制，誓保紅海航道安全，但到頭來只得10國參與。青年運動冇有怕，表明會全力對抗任何由老美領導嘅聯盟，並揚言若受到攻擊，將襲擊美國戰艦報復。狹路相逢勇者勝，青年運動就係唔怕死，紅海危機愈演愈烈。今次有商船喺印度洋遇襲，或意味着商船受襲風險擴大。

青年運動屬於伊朗牽頭嘅「抵抗軸心」陣營一員，美國指摘伊朗深入參與紅海施襲，伊朗外長否認，強調這只是青年運動嘅決定。真相如何又係審死官。

美國要展開「繁榮守護者行動」，睇怕又係得個「吹」字。如今青年運動以援助哈馬斯抗衡以色列為名，喺紅海「搞嘢」，已迫使多家主要航運公司避開連接紅海與地中海嘅重要航道蘇彝士運河，繞道非洲好望角往返歐亞。阿哥，呢啲叫做唔怕一萬，只怕萬一。事實上，選擇繞道好望角嘅業者有增無減，講到尾，即係唔信老美嘅「守護者行動」，呢啲或許叫做「小心駛得萬年船」。當然，因繞道導致運費、保險費等急增，最終都係轉嫁給消費者，明年經濟肯定會更差！

解決紅海航道危機，關鍵係以哈必須全面停火。之不過，美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡雖然頻通電話，卻無意讓以哈停戰，以軍聲稱將更深入進攻加薩南部，中東危機將進一步擴大！