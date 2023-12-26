美國國會參眾兩院日前通過《國防授權法案》，法案有近3,100頁，不少篇幅明顯劍指中國。法案亦沒有因為香港奉行「一國兩制」，而和中國有差別對待，清楚列明中國包括香港和澳門均為「海外敵對勢力」。換言之，華府已把香港與北韓、俄羅斯、古巴、伊朗、委內瑞拉視為同一等級。此外，法案更加入了撥款調查香港官員及商人，有否干犯反人類、種族滅絕、戰爭等國際刑事罪行。該法案將在總統拜登簽署後正式成為法律。

搬起石頭砸自己腳

《國防授權法案》包含大量涉華消極條款，不僅罔顧事實渲染「中國威脅」，肆意干涉中國內政，為增加軍費、維持霸權尋找藉口，更大肆操弄涉台、涉港、涉疆等問題，無端抹黑中國發展道路。

美國採取雙重標準，打着人權自由的幌子，立心不良，行為齷齪，凸顯霸凌主義，推進所謂「長臂管轄權」，事實上亦是為了向港府施壓，試圖「搭救」其在港豢養的代理人，進一步證明了其與反中亂港分子錯綜複雜的關係，讓人們更加認清該些反中亂港分子是「為美國而戰」。美國試圖破壞香港的法治、司法獨立和繁榮穩定，干預香港的事務和中國的內政，這赤裸裸違反國際法和國際關係基本原則，必須予以強烈譴責。

所謂《國防授權法案》實際上損害美國的利益，華府頭腦發昏把香港列為「海外敵對勢力」，但其實美國恰恰從香港獲取巨大利益。美國此舉作繭自縛、自食其果，本來想損害別人，結果卻害了自己，是典型的搬起石頭砸自己的腳。

根據美國國務院的資料，目前香港仍有1,300多家美國公司，包括726家地區總部，以及大約85,000名美國公民。在2022年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額達5,021億港元。這些數字說明香港和美國之間有着緊密的經濟互動，香港是美國企業進入中國內地和東南亞的便利通道，在金融服務等各個層面獲取天文數字的收益。

此外，美國把香港列為「海外敵對勢力」，但香港卻對大量美國公司以及為數眾多的美國公民十分友好。特區政府今年2月啟動「你好，香港！」大型宣傳活動，多家駐港外國商會與旅發局合作拍攝宣傳短片，其中香港美國商會主席趙富年在短片中現身，他表示，香港極具吸引力，大家熱愛工作，亦享受生活。從美食到購物，香港應有盡有。他在短片中強調，相信香港會強勢反彈，變得更強。

美國如何處理香港問題，將左右中美關係的發展，以及中美在國際事務上的合作。「一國兩制」下的香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，香港的前景是光明、有活力、有競爭力和發展蓬勃的。珍惜東方之珠閃耀的光彩，而不是把香港列為「海外敵對勢力」，這恰恰也是美國在香港的長久利益之所在。