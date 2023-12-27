娛圈單打：臨老拉唔埋天窗　爺孫戀真多波折

73歲李龍基與37歲女友王青霞（Chris）拍拖數年，一直表現恩愛。今年「雙春閏月年」，李龍基曾高調宣布年底迎娶女友，正式給予名分，仲話已將大灣區7層物業樓契過戶給Chris。點知，聖誕節過埋，結婚仍是冇影。李龍基話喎，女友家有白事，紅白不能相沖，惟有將婚事押後。

唉，又會咁反高潮嘅！臨門一腳先至有白事發生，真係唔老利！難怪李龍基一臉無奈，只能講句人不能勝天，一切隨緣。不過網民又發揮「憎人富貴厭人貧」本色，不斷冷嘲熱諷，有人話「帽事嘅」，有人又話「做咗提款基」。總之，正如子華神話齋：見人趴街最開心！

當然，一段年齡相距數十載的「爺孫戀」，可謂驚世駭俗，招來風言風語已可預期。一般人都會諗，後生細女點會鍾意「爺爺」呀，如果唔係貪佢啲錢，實在令人難以置信。尤其李龍基揚言已將名下物業轉贈女友，既然已經有樓揸手，有人臨門一腳先嚟反口唔嫁，可能並不出奇。

Chris對此似乎動了真火，聖誕節當日在IG反擊，晒出與李龍基的合照力證情不變，留言「上善若水大家都聽過，但下半句未必大家知道，水利萬物而不爭……澤被萬物而不爭名利。面對流言蜚語、質疑和抨擊惡意中傷，但行好事，莫問前程！」火藥味濃，結果又演變成與網民罵戰，愈描愈黑。

咁講啦，實在毋須動氣，皆因感情事只有當事人先至清楚，網民出於八卦心理，講完又唔使負責，梗係山草藥噏得就噏。祝福二人新一年掃走衰氣，盡快拉埋天窗啦！