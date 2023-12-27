對美國而言，巴以之戰結果如何比俄烏之戰重要得多。俄烏之戰已顯示美國的計劃必然失敗，已成全世界共識。不過，美國在這場代理人戰爭有失有得，只是拖垮俄羅斯的戰略意圖沒有達到，大丟面子而已。拜登想拖垮俄羅斯後集中力量打擊中國當然更成泡影，然而要利用一切可能打倒中國這個「最大戰略競爭對手」的「大國策」，山姆大叔不會放棄。

只是經此一役，美國也吃了教訓：打不垮俄羅斯，難道還想擊垮中國？不過對美國而言，這是一個遙遠的問題。現在拜登政府的當務之急，是在烏克蘭戰爭和巴以戰爭中還能「一手托兩家」嗎？應該丟棄誰呢？很明顯，美國正在丟棄烏克蘭、丟棄澤連斯基。一是烏克蘭勝算無望，二是澤連斯基欲壑難填，三是美國的歐洲盟友也對支持烏克蘭繼續打仗極為厭倦，四是這場仗再打下去對美國和歐洲沒有任何好處。這麼說吧，拋棄烏克蘭乃大勢所趨。

對巴以戰爭爆發，拜登和歐洲一開始是全力支持內塔尼亞胡一舉消滅哈馬斯武裝，不惜在加薩地區實施種族滅絕的以色列的力量遠遠強過哈馬斯，加上美國的支持，都以為可迅速消滅哈馬斯，同時他們大大低估了全世界反對以色列濫殺無辜、瘋狂報復、屠戮平民百姓，如洪水滔天般的壓力。經過一段時間的戰場較量，哈馬斯沒那麼容易消滅，而且戰事擴大，拜登政府開始放軟，規勸以色列不要濫殺，避免「人道主義災難」，停火商談，還要以「兩國方案」解決問題。然而，內塔尼亞胡堅決不幹，且加大力度濫殺和打擊，拜登對不聽話的以色列毫無辦法。

最近以色列在加薩北部的軍事行動似有不錯進展，哈馬斯的談判態度似有軟化，內塔尼亞胡就更加來勁，放出很多狠話。拜登也似乎看出了「以色列勝利有望」，日前在和內塔尼亞胡長時間通電話中，也就不再要求以色列停火，這表明拜登又回到了支持以色列用戰爭解決問題的立場？