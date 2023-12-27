香港有過百年殖民地歷史，一直聖誕氣氛濃烈，然而今個聖誕節，不少市民均感覺今不如昔，商場聖誕布置縮皮，燈飾不及從前璀璨，甚至連港人最愛的酒店聖誕自助餐，居然即日訂枱也有位。大家除了「錫住荷包」不想消費，更大原因，恐怕與深圳等內地城市搶客有關。

數據顯示，本港聖誕長假首兩日，合共逾103萬人次出境，比入境人數多近一半，大部分港人選擇北上。按內地估計，每位港人北上平均消費約730港元，預料短短兩日已流失本地消費額逾7.5億港元。以往平安夜，人山人海等倒數的場面熱鬧不再；假日乘坐港鐵，甚至久違地不用人擠人，輕易便有位置坐下，側面證明了外遊港人實在太多。

有喜愛北上的朋友說，一家四口到深圳梅沙灣度假，有沙灘有親子設施，一晚住宿只是五、六百港元，環境好，設施也光鮮整潔，比在香港「宅度假」優勝得多。至於每周習慣北上消費的朋友亦指出，深圳整體物價要比香港平一截，選擇多，服務佳。就以配一副號稱德國蔡司鏡片的漸進眼鏡為例，在香港動輒索價三、四千元，但深圳只需四折左右的價錢。究竟是如何做到的，令人嘖嘖稱奇，總之品質不錯，消費者受惠已經足夠。

港府也見到外遊熱、內需冷的窘境，最近推出不少項目吸客，例如旅發局派餐飲券、港府推廣夜市等等，但一到聖誕便見真章。所謂不怕貨比貨，最怕不識貨。深圳近年有長足的發展，早就不是回歸初期專供港人揼骨、買窗簾布的地方，尤其創科大戶紛紛落戶深圳，深圳躍升為中國的硅谷，對推動當地產業升級轉型幫助極大。今日的深圳脫胎換骨，很多方面已拋離香港，難怪港人用腳投票，香港如何急起直追？