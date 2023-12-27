英國可能在明年舉行大選，選情告急的保守黨政府為了選票，早前宣布收緊移民政策。有移居英國的朋友問我，英國在BNO移民政策上會不會也朝令夕改？我斬釘截鐵地回答很有可能，以巴衝突就和英國反覆無常有關。

話說第一次世界大戰於1914年爆發，當時中東的統治者鄂圖曼土耳其帝國與德國結盟，與以英法俄為首的協約國對抗。時任英國駐埃及高級專員麥克馬洪找上阿拉伯領袖，承諾若阿拉伯人聯手一起推翻鄂圖曼帝國，英國將會支持在巴勒斯坦地區建立一個阿拉伯國家。阿拉伯人信以為真，揭竿起義，為協約國打贏一戰付出汗馬功勞。

但就在英國給阿拉伯人許諾的同時，英法俄也就戰後瓜分鄂圖曼帝國達成協議。英國原本答應給阿拉伯人建立的「獨立王國」，很大一部分偷偷分給了法國。另一邊廂，為了鼓勵美國的猶太人游說美國政府支持英國，英國又致信給猶太人領袖，宣布支持在巴勒斯坦地區建立猶太人國家。英國政府一女三賣，在戰後當然無法兌現，這也為日後以巴衝突埋下禍根。

日文有一個叫「二枚舌」的詞語，指人的嘴巴只有一個舌頭，但舌頭可以說正反兩面，借此批評某人表裏不一。對於英國的中東政策，日人更形容為「三枚舌外交」，諷刺英國人特別虛偽，見人說人話，見鬼說鬼話。近年英國經常聲言會致力為港人提供支援，但語音未畢，隨着英國經濟不景氣，早前多位英國高官已放軟身段訪華，尋求和中國改善關係，充分反映出英國「三枚舌外交」的特點。雖然英國暫時未有明言針對BNO，但既然連移民政策也能朝令夕改，日後在BNO移民政策出爾反爾並不出奇。移居英國的港人對此要有心理準備。