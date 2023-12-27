12月24日平安夜，數千名以青年人為主的塞爾維亞民眾走上街頭，但不是為了慶祝聖誕，而是抗議早前舉行的國民議會選舉不公，要求推翻選舉結果，也就是想推翻由現任總統武契奇領導的塞爾維亞進步黨的執政地位。部分示威者試圖闖入首都貝爾格萊德的市議會及政府大樓，與警方爆發衝突，有多人受傷和被捕。

塞爾維亞採用東正教曆法，與俄羅斯一樣，聖誕是在每年的1月7日而非12月25日。在鐵托領導時代的南斯拉夫，是少數敢向蘇聯說不的東歐共產主義國家，但自從南斯拉夫解體，塞爾維亞由共產主義改行右翼民族主義後，與俄國的關係反而愈來愈好。除了節日曆法，還有外交政策也是跟緊俄羅斯，包括反美國和反北約。

故此不少評論都認為，塞爾維亞今波示威浪潮，其實並非針對選舉舞弊，而是劍指武契奇政府與俄羅斯的關係。事實上，有關示威衝突並非在選舉後才爆發。早於今年5月，貝爾格萊德接連發生兩宗大型槍擊案後，國內多股反對勢力就以反暴力為名組成聯盟，並在多個大城市持續發動示威，希望幫反對派為年底的選舉造勢，透過選票將武契奇政府趕下台。不過，當進步黨在選舉中得勝連任，反對派就將「反暴力」口號拋諸腦後，改以「反舞弊」為藉口，試圖以暴力手段推翻選民的選擇。

武契奇直言這是一場未遂的顏色革命，亦不諱言是從俄羅斯收到相關的「革命情報」。其實也不用搜集甚麼情報或證據，只要數數過去發生過類似反暴力、反舞弊及反貪腐示威浪潮的國家，由中東到非洲，再去到東歐的烏克蘭、白羅斯、塞爾維亞，中亞的哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦，無一不是針對親俄、親中及反美的政權，這不可能是巧合吧？