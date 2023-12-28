世界視線：紅海危機惡化　美以歐均受損

由以色列和巴勒斯坦之戰演變為紅海危機，反映出中東內藏眾多矛盾，一觸即發。

美國本緊緊控制着中東政局，有駐軍、空軍基地、第五艦隊，有沙特阿拉伯、以色列等同盟。即使沙特等阿拉伯國家開始疏離，還有號稱戰無不勝的以色列。可惜，先是真主黨，現在是哈馬斯把以色列神話打破，以色列變成不是美國的助力，反而需要美國救援。也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝）加入戰團，更把美國在中東防線的大漏洞表露無遺。這個大漏洞便是紅海航道與蘇彝士運河，全球在新加坡航道以外第二最繁忙的航道樽頸。在與以色列有關的貨船被襲擊，各大貨運公司被迫改道好望角，航程增加10至14天，成本上升，保險費亦增加。

然而，最關鍵的是繞道需沿途補充燃油，可是非洲沿岸港口缺乏設施應付。倘堅持走紅海航道，若受空襲，損失的不僅是價值逾5,000萬美元的船，還有船載的貨品可高達5億美元以上，沒有一間公司可承受這樣大的損失，保險費會飆升。而胡塞武裝的導彈、無人機成本只是幾千幾萬美元，這樣低成本高效的打擊，美國及西方國家、以色列等是沒法抵禦的。依現時英美在紅海的戰艦，防禦胡塞武裝的空襲雖可在至多幾星期內耗盡所備的防空導彈，惟在當地沒法補充，只能撤退。

不用紅海航道，歐洲的供應鏈經濟會被大大破壞。來自亞洲的供應會極度延遲，企業面對絕對的困難。此所以美國為首要組織紅海護航行動，歐盟初期亦踴躍加入，可是實際可動用的艦隻有限，也只能依靠吉布提法國海軍基地。20國團夥中，加拿大只出人員，唯一的阿拉伯國──巴林參加了卻遭國內強大的政治反對。西班牙更否決了歐盟把原來在東非護航行動擴及紅海。到最後還是美國、以色列加上英法。但美國以外，其他國家也抵受不了艦隻被襲受損的打擊。護航引發了美國陣營內部的紛爭，未戰先亂，一旦衝突惡化，整個陣營都會瓦解，怎樣可解除危機呢？印度與中國都有本身軍艦護航，亦與伊朗、胡塞武裝友好，不在被攻擊之列。

紅海危機發展的同時，伊朗空襲印度洋中與以色列有關的貨輪，危機便不止於紅海。伊朗、胡塞的理由是一日以色列在加薩不停戰，襲擊會繼續且有惡化可能，紅海航道危機便不可解了。歐盟逼美國，美國逼以色列，能否促成停戰呢？

研究所所長 陳文鴻