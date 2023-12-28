塞爾維亞總統武契奇一向被視為親中親俄，因此成為美國眼中釘，必欲除之而後快。最近該國選舉後爆發連串暴力示威，暴徒衝擊警局和政府機構，背後就有美西方身影。武契奇所屬進步黨在選舉中取得壓倒性勝利，支持率遠遠拋離反對派，本來無可爭議，反對派卻指選舉舞弊而大吵大鬧，加上美西方推波助瀾，推翻武契奇政府的意圖顯而易見，一切都是顏色革命的老套路。

有人曾這樣形容美國：脅迫外交的施暴者、世界和平的破壞者、顏色革命的操縱者、虛假資訊的散布者、種族歧視的烏合之地……一點也不誇張，二戰以來美國曾試圖推翻50多個外國政府，粗暴干涉至少30個國家的民主選舉，其黑手伸到哪裏，哪裏就發生動亂，從中東到非洲，從東歐到中亞，無不深受顏色革命禍害。

這次塞爾維亞發生的動亂，與3年前白羅斯大選後爆發連串示威如出一轍。白羅斯總統盧卡申科長期堅持親俄羅斯的立場，美西方一直想找人取而代之，奈何他們扶持的代理人實在無能，在大選中被選民唾棄，得票只有一成，無法實現奪權陰謀，只好以選舉舞弊為藉口煽動反政府示威，將白羅斯搞得雞犬不寧。

通過情報系統和非政府組織影響別國內政，再利用網絡和輿論煽動反政府示威，最後支持反對派推翻政府，正是美國策動顏色革命的一貫套路。這一招過去屢試不爽，先後在多個國家成功實踐，但近年屢屢碰壁，在白羅斯、哈薩克、委內瑞拉等國皆遭遇失敗，在香港更是被一部《港區國安法》輕易瓦解。這次塞爾維亞的反政府動亂恐怕也搞不出甚麼花樣，西方記者幾乎比暴徒人數還多，可見顏色革命愈來愈不得人心，絕大多數塞爾維亞人頭腦清醒，不會被西方迷惑。

畢竟今時不同往日，西方空喊自由民主人權的虛假性漸漸被揭穿，再也無法欺世盜名。只要看看烏克蘭、格魯吉亞、吉爾吉斯這些國家的下場，就知道顏色革命禍害深遠。尤其是烏克蘭，這個曾經最富裕的前蘇聯加盟共和國，如今國不成國，家不成家，不正是拜顏色革命所賜嗎？香港爆發反修例黑暴時，有些黃絲看完介紹烏克蘭顏色革命的紀錄片，據說感動得熱淚盈眶，希望香港也能像烏克蘭一樣有好的結局。很明顯，這班人不是吃錯藥，就是智商有問題。幸好香港不是烏克蘭！