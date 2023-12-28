近日台灣最熱門的話題，就是「賴皮寮」。下屆台灣總統競選，民進黨推出的候選人是賴清德，多年前，他以紀念父母為名，非法霸佔公地興建了一座房屋。此屋外表看似簡樸寮房，實際上內有乾坤，是佔地超過750平方公尺的大宅門。賴清德此舉，委實十分賴皮，而「賴皮寮」之名便是由此而來。

「賴皮寮」一直重門深鎖，禁止外人入內參觀。到頭來，還是台灣的自媒體聰明，出動無人機從高空拍攝，發現屋內有花園、水池、石道，儼然豪華別墅，更讓全台灣震驚者，是大宅之中，竟然有超過20名特勤人員來回巡視。一處私人地方，為甚麼要動用總統府的護衞去防守？這座房子裏究竟藏有甚麼貓膩？此事引起了台灣人的強烈興趣。

事件曝光後，賴清德曾想遮掩、隱瞞，更在公眾場合5度哽咽，其中兩次還掉出眼淚，好像是大受委屈。後來「賴皮寮」的內觀，在高空鏡頭下無所遁形，賴清德不得已，就宣稱會將宅子捐出，作慈善用途。哼哼！賴清德若非身上引有腥臊，又怎會輕易將宅子捐出？這更是「無私顯見私」。

近年台灣不少從政者，可謂男的不像男、女的不像女。非法僭建在台灣本來不算甚麼大事，賴清德卻為此一而再地掉眼淚，活像一個大姑娘。烏克蘭總統澤連斯基雖不是全然稱職，但總算像個爺們，帶領國家抗擊俄羅斯，即使生死懸於一線，仍是有淚不輕彈。

賴清德為僭建這樣的小事，便頻頻以淚水回應質詢，若由他來做總統，解放軍又當真攻打台灣，難不成台灣要靠一個只懂哭泣的男人，帶領全民上陣作戰？