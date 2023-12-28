上月舉行的習拜會落幕至今已有一個多月，但仍然有不少後續花絮。據美媒日前披露，國家主席習近平當天直截了當地向美國總統拜登表明北京將會統一台灣。有美國國會議員看到這則新聞後，立即氣急敗壞地說要對中國實施制裁以阻嚇北京動武。某程度上而言，這種思維正好反映了美國對北京統一台灣的意圖有很大的誤解。

毫無疑問，追求國家利益是一國外交政策的最主要目標，但對於甚麼是國家利益卻是眾說紛紜。例如美國一向將控制全球海權作為國家的核心利益，當中包括建立第一島鏈，從海上包圍中國。而美國政客以為北京統一台灣最主要的原因是要突破美國對中國的遏制，這是因為美國人習慣遵循理性的分析，在看待兩岸關係也是如此。

突破美國圍堵當然是北京銳意要解放台灣的一個考慮因素，但並不是最大原因。對大多數中國人來說，尊嚴也是國家利益之一。中國作為擁有13億多人口的大國，曾是世界上第一大國，但自從鴉片戰爭，中國不斷割地賠款，忍辱負重了一百多年，實現中華民族復興一直是中國人致力追求的目標。

在這個過程中，一水之隔的兩岸竟然咫尺天涯，迄今尚未統一，無疑成為了歷史遺留給中國人的一道創傷。對北京來說，台灣能否統一關乎中國人的尊嚴，當局不計較任何成本，也要致力兩岸統一。這樣中國人才能抬頭挺胸、昂首闊步行走於世界，再創盛世中國。

換言之，解決台灣問題、實現祖國統一，基本上是一個感性的考慮，而不是說有好處就統一，沒有好處就不統一。美國老是強調若北京發動台海戰事，將對中國大陸帶來毀滅性的後果，這是從成本利益的理性角度去計算，第一步已經走錯方向了。