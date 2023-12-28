上回談到以美國為首的西方勢力，試圖在塞爾維亞發動「顏色革命」，推翻立場親俄及親中的武契奇政府。親西方媒體極力將總統武契奇及其創立的塞爾維亞進步黨，塑造為十惡不赦，與俄羅斯總統普京及白羅斯總統盧卡申科同等級的右翼民族主義獨裁者。但其實武契奇亦曾尋求與西方改善關係，包括爭取加入歐盟。惟經過俄烏戰事及新一輪的科索沃衝突，相信武契奇及國內僅餘的溫和派人士應已死心。

現年53歲的武契奇生於前南斯拉夫領導人鐵托主政的年代，年輕時曾到英國留學及任職記者，畢業後返國不久即經歷南斯拉夫解體，見證塞爾維亞先後與克羅地亞、波斯尼亞及黑山等前盟友的血腥戰事，還有北約因科索沃問題而發動的瘋狂空襲，令武契奇痛恨西方之餘，也深明力求避免戰爭的重要性。

武契奇在2014年出任塞爾維亞總理，2017年再當選總統，對科索沃主權問題立場堅定，但同時亦嘗試效法鐵托走一條獨立自主的中間路線，因而引起國內真正的極右民族主義者不滿，曾先後成為塞族、黑山及阿爾巴尼亞人的襲擊暗殺目標，武契奇遂下令將一些激進塞族人拘押。

然而，其後爆發的新冠疫情與俄烏戰事，將武契奇的努力完全白費。一直被歐盟拒諸門外的塞爾維亞，在疫情期間遭西方離棄，只能靠中國的疫苗及醫療團隊救助。俄烏戰事爆發後，俄已無餘力維持一些域外爭議地區的短暫和平與勢力平衡。其中高加索的納卡地區，便遭到獲北約成員土耳其支持的阿塞拜疆武力收復。位於巴爾幹半島的科索沃，也在北約與一些伊斯蘭勢力支持下蠢蠢欲動，試圖永久及完全脫離塞爾維亞，加上今次「顏色革命」，可見在新冷戰格局下，左右逢源遠比靠邊站困難。