日本和印度都隨美國起哄「中國威脅論」。然而，兩國又一直想和中國爭一日之長短，印度自恃人口已超越中國成世界之最，而且人口年輕，勞動力比中國優勝，加上位處歐亞地緣要衝，也就難怪成為美國重回亞太，極力拉攏之對象。尤其日本，就更加不安於室，一味「情傾美國」，只知有《美日安保條約》，卻無視日中締結和約近半世紀，頻頻借小事故製造中日矛盾，近排甚且積極介入台灣問題。

呢！已故日相安倍晉三曾豪言「台灣有事即日本有事」，其陰魂不散，日本考慮到美國可能因此喺日本陸上自衞隊駐地設置臨時補給據點，兩國近日首次於沖繩縣石垣島實施聯合訓練。據日媒26日報道，據點構想被視為針對台灣突發事態嘅美日共同作戰計劃方案一部分。據美國國防部發布嘅照片，美國海軍陸戰隊今年10月喺石垣島，與日本陸上自衞隊實施代號「堅決之龍」嘅大規模實戰訓練，雙方利用日本航空自衞隊C2運輸機，把美方AN/TPS-80雷達從沖繩島那霸基地，運往石垣島陸上自衞隊駐地，島上也部署日方防空導彈。演習期間，美日也於石垣島及與那國島設立共同調整所確認協作。

報道亦提及美國海軍陸戰隊喺今年11月15日整編派駐沖繩縣嘅部隊，成立擁有出色快速反應能力嘅瀕海作戰團，喺台灣突發事態臨近時，負責落實喺沖繩縣先島群島等島嶼，部署部隊和彈藥嘅預先集結戰術。近排，日本又展開太空事業，希望於明年1月20日成功登陸月球。要言之，中國周邊「小鬼」太多，菲律賓、越南均不懷好意，之不過，彼此國力太懸殊均不足為患，看來日本、印度嘅威脅尤大，日本野心勃勃，可如今連汽車出口也不及中國，心理上又多一層不平衡，中國不能不小心防範。