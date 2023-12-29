產評：全球資金大挪移　金融戰愈走愈近

計及今年，港股已連跌4年，反映這期間中國資產估值的極端低潮，以及在中美博弈、新冠疫情及內地全面整改下，兩地經濟所受到的連環衝擊。不過，隨着時間過去，兩地經濟已重新適應大國博弈的外部環境，適逢美國貨幣政策料將逆轉至進入減息周期，美元表現已說明資金開始流出並重投非美元資產，全球資金大挪移將為中國資產帶來翻身的機會，同時也可能成為中美金融戰的啟端。投資者對中國資產既不能過度悲觀，也不能過度樂觀。在風險仍偏高下，追求回報得理性，更重要的任務是保本保值！

美國聯儲局近次會議決定維持利率不變，市場預期最快明年3月將迎來減息行動，資金已率先部署，流出美元，朝向多元化的資產布局，包括一眾美元貨幣及相關資產，甚至是黃金及虛擬貨幣，相信未來一季這個資金流趨勢會持續，也意味美元轉弱之勢才剛開始。

過去幾年，全球產業鏈與供應鏈大洗牌，中國作為世界工廠自然首當其衝，但基本上至今而言，中國已適應與美國的新經貿關係，並在拓展非美體系經貿關係方面見到成效，尤其與中東、東盟及金磚國家的經貿聯繫日廣，有力說明這個世界不再是由美霸說了算，而中國正在帶領世界走出一條與西方體系不一樣的可持續發展道路。

如今美國經濟面對難題，繼續收緊貨幣政策抗通脹，經濟衰退的風險上升，在明年大選之年，執政的拜登政府自然接受不了這情況出現；但若明年過早放寬貨幣政策，大幅減息，美國通脹反彈的可能性並不能排除，更有機會激化美股推向資產泡沫爆破的邊緣。只是為着選票，聯儲局配合拜登政府放鴿的機會還是較大，市場開始押注美元走弱，事必有因。

美元走向逆轉，牽一髮，動全身，金價及虛擬貨幣近季表現亮麗是明確信號，下一步將發展至環球資本市場，意味美股或陷調整，其他非美資產則有機會迎來資金流入，包括內地及香港股市。其實拜登政府亦早有此盤算，近半年加大力度唱衰中國資產，又加大限制美國資金投資中國，就是擔心中國資本市場走出低谷，成全球「吸金池」。不過，這幾年美國力壓中國科技，制裁招數頻出，亦無法將中國的重點科企如華為打垮，中國經濟今年差極仍能以約5%的增長示人，說明美國的打壓徒勞。

美國與中東產油國關係生變，過去數十年的油金體系響警，加上新能源興起，迫使中東諸地謀經濟轉型，更願意向外拓展經貿關係，而作為全球第二大經濟體的中國，正為這些經濟體提供發展機會。若明年內地妥善處理房地產及地方債務問題，內部需求有望在政策配合下重新撬動增長巨輪，中國資產將迎來翻身機會，香港雖有望藉此結束4年跌市，但復甦之路不會平坦，尤其須提防美國的金融制裁。

展望2024年，地緣政治不會有悶場，中美角力只會更緊張，金融戰將比科技戰更轟動精彩。香港既是主戰場，沒有其他選擇，得盡最大努力確保內部穩定，並跟緊國策，謹慎部署，全力應戰。