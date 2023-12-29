巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在10月7日的突襲行動中，綁架了200多名以色列及其他國家的人質。這些人質，成了哈馬斯手中要求以色列停火的牌，這張牌在11月下旬首次打出去，釋放了50名人質，換取了若干天停火和以色列釋放150名巴勒斯坦囚犯，以及允許國際救援物資進入加薩地帶。

哈馬斯的人質牌打完後，以色列對加薩和哈馬斯組織發動了更大的攻擊，對巴勒斯坦人進行更慘烈血腥的屠殺，加薩死亡人數從當時的幾千人，增加至如今的超過兩萬人。停火若干日，以色列換回了50名人質，哈馬斯卻要付出逾萬巴人的生命代價，可見哈馬斯用人質交換短暫停火絕對虧蝕。

然而敵強我弱，哈馬斯在戰場局勢極為惡劣的情勢下，要讓以色列「永久停火、結束戰爭」，也沒有別的有效辦法，還是要用這個沒有辦法的辦法，畢竟國際輿論、大國博弈、形勢需要還是主流支持停火的，也即用人質換停火是哈馬斯能夠拿到枱面、爭取國際支持的一張牌。

不過，這張牌不能再像首次出手那樣「賤賣」，被人「搵笨」，只換來短暫停火。於是，哈馬斯政治局主席近日到埃及開羅商談停火事宜，通過埃及開出條件——加薩三階段停火方案：首階段加薩地帶停火兩周，有需要的話可延長至三周、四周，以色列開始撤走在加薩的主戰坦克，讓人道物資進入，哈馬斯釋放40名人質，以色列則釋放120名在囚巴人。

第二階段停火涉及由埃及發起的「巴勒斯坦國家對話」，目標是結束巴勒斯坦各派系分裂，由巴勒斯坦自治政府和哈馬斯，在約旦河西岸地區和加薩地帶組成一個技術官僚政府。

第三階段實現全面停火，以色列軍隊全部撤出加薩，哈馬斯釋放所有剩餘人質。

這次輪到哈馬斯獅子大開口了！區區100多名人質，怎麼就能向以色列換來那麼大的利益呢？