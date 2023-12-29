距離明年美國總統大選只有約11個月，最新民調顯示，拜登的支持率只有35%，下滑至最低紀錄。歷年美國總統大選，這個時期的民調均會顯示出誰能入主白宮，強勢如克林頓、小布殊，在大選前一年左右，支持度逾五成。現在拜登如此淪落，入主白宮的機會似乎愈來愈渺茫，難怪他愈來愈着急。

事實上，盛極而衰是歷史定律，美國在二戰後領導全球，經過數十年榮景，靠的是軍事和金融霸權。但三十年河東，三十年河西，不可能有一個霸權能永遠屹立不倒，強如羅馬帝國一樣有崩潰的一日。經過特朗普4年蠻纏胡攪，拜登上台後許多政策只能蕭規曹隨，加上意識形態局限其視野，對國際形勢往往誤判，終於將美國和他自己也推往下坡路。

俄烏戰爭便是他誤判形勢的典型例子。這場仗打了就快兩年，俄羅斯沒有垮掉，反而烏克蘭陷入絕境。澤連斯基政府根本無力領導反攻，不論美歐投入多少軍援均是打水漂。最近拜登竟然打起餿主意，計劃沒收俄羅斯在美歐被凍結的3,000多億美元資產，藉此援助烏克蘭。俄羅斯已揚言美國一旦如此必會斷交，英法德也不敢支持，認為會開創有害先例並破壞全球金融架構。美國財長耶倫同樣表示法律上不可行，必須待國會通過修例。若拜登一意孤行，引起的後果勢必災難性，對歐美的金融衝擊勢必巨大，還會衍生更多國家安全問題。

拜登另一錯判形勢的地方，還有以巴戰爭問題。他盲目支持以色列濫殺無辜，源源不絕提供援助，完全預估不到國際社會以至國內民意反感。自由派、年輕人、有色人種、美國回教徒在國內的抗議無日無之，這些民主黨基本盤甚至表明不會投票給拜登。害人終害己，信焉。