近乎種族滅絕的戰爭持續在加薩上演，儘管以軍宣稱已摧毀至少1,500個地道口，但隨着戰事遷延日久，愈來愈多以色列人對結果抱持悲觀態度，認為根本無法達成消滅哈馬斯的目標。

從10月哈馬斯發動突襲以來，戰爭已打了兩個多月，但以辛瓦爾與德伊夫為首的哈馬斯領導人與軍事指揮官，至今尚未被緝拿，據悉他們與人質躲藏在堅固且複雜的地下隧道中，這些地道可能長達數百公里，要完全清除幾乎是不可能的任務。

為甚麼在以色列的強勢軍力與美國的大力支援下，要摧毀哈馬斯卻如此困難？哈馬斯在成立之初，就已預料會遭受以色列的全面入侵，所以他們花了15年的時間挖掘地道，建立各種斷點與逃生機制，讓進攻這些地道變得極度危險又收效甚微。

其次，哈馬斯知道以色列必然會以捕獲或擊斃其領導層作為瓦解組織的手段，於是採取了分層負責、各自獨立的組織架構，確保即使最高領導人被消滅，也可迅速另起爐灶，持續發揮戰力。以色列開戰至今已宣稱擊斃了數十名哈馬斯指揮官，但哈馬斯仍每日向以色列發動攻擊，並在加薩作有組織的抵抗，頑強程度遠超以軍的預期。

更糟糕的是，由於以色列無差別的毀滅性戰術，造成大量巴勒斯坦平民傷亡，這無疑給予哈馬斯源源不絕的新血補充。「每一個巴勒斯坦人無辜受傷或死亡，就等於讓哈馬斯至少多了5個忠貞的戰士」，愈打愈多的敵人，也讓以色列的軍事與經濟負擔益發沉重，甚至必須裁減一些部門的運作，來撙節開支因應戰事的延續。

即令最後以色列全面佔領加薩，哈馬斯依舊會潛藏在各地伺機發起攻擊，充滿仇恨的殺戮究竟何時能夠停止，已經沒有人能知道答案了。