世界視線：歐洲素食人口升　合理食肉倡環保

歐洲人吃肉的習慣在改變中，以德國為例，2010年的人均每年消費肉食是69公斤，2020年下跌至61公斤，跌了約11.6%；同期意大利人均肉食消費跌了10%，法國是5%。相反，在小國如捷克，同期人均肉食消費上升15%，波蘭上升達21%。這顯示歐洲經濟較落後的國家在經濟有所改善，肉食消費就上升，但經濟強的西歐國家，更多人趨向尖端的健康飲食，成為蛋奶或全素飲食者。不過，歐盟估計，2022至2032年，歐洲人年均肉食消費會由67.5公斤下跌至66公斤。

年齡層方面，剛成年的一代有超過11%素食，60歲以上卻只有4%。歐洲以瑞典、芬蘭、丹麥、荷蘭、德國、奧地利、英國及愛爾蘭最多素食者，超過人口的10%。最有趣的發展是，德國生產大量食相吸引及營養好的素火腿、腸、扒及素肉漢堡包，廣受歡迎，使肉食者也有轉向選購以減低肉食量。調查顯示，歐洲人轉素食的原因為更健康、不想豢養傷害動物、更環保及更經濟。世界衞生組織也宣傳，過多肉食會導致心血管疾病、糖尿病、高血脂及癌症，並指出德國及法國人均消費超過正常安全界線20至25%。

世界人口到2050年會增至100億，肉食消費量會增多75%。目前全球每年要屠宰650億禽畜，即每秒鐘2,000隻。目前要維持高肉食消費最令人詬病的是，集體飼養禽畜非常不人道，雞隻、牛、豬等往往生活在擠迫環境、吃合成飼料、大量排泄污染地下水、容易發病及蔓延瘟疫致高死亡率，當然也會導致砍伐原始森林，例如南美洲一直在砍伐，其中85%就是要種植飼料作物及畜牧。

不過仍有專家及學者強調，人類自古是雜食動物，只要飼養合理及不過量食用，不必堅持強制推行素食，其實素食和過量肉食都要關注營養失衡問題，歐洲營養界就推薦每人每周消費300克，即半斤，就可以解決過量肉食產生的問題。最後，美國已經推行在實驗室利用軟骨及肉細胞等培養的生化肉公開發售，但社會上也有爭議，特別是意大利政府雖然不禁止研究，但就立法禁止商業生產及出售這種科學方法培養的肉類，因為除了不充分知道其健康影響，也擔心大量生產可能造成的環境代價或破壞。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻