一子錯，滿盤皆落索。日前談到美國總統拜登屢屢誤判形勢，隨時自絕連任之路，詎料一波未平一波又起，眼下的紅海危機，可謂其誤判形勢的又一例證。胡塞武裝聲稱，為了報復以色列攻打加薩，因此在紅海襲擊跟以色列有關的船隻。拜登政府隨即糾集盟友組建紅海護航聯盟，但有頭威無尾陣，最初號稱20國參與，最後只有10國，而最主力還是美國和以色列，外加英法而已。

由於商船取道紅海風險太大，隨時船毀人亡，紛紛繞道而行，卻因此令貨運成本暴升，所需時間更長，對歐美貨運打擊極大。俄羅斯卻在此時笑逐顏開，積極擴大北極航線的貿易數量，預計今年底將達到歷史最高水平，突破3,600萬噸。

可以看見，紅海危機爆發，北極航道的優勢凸顯，中俄亦商定加強北極建設性合作，推動北極航道相關領域合作。事實上，北極航道連結巴倫支海與白令海峽，為大西洋和太平洋之間最短的航線，航程比通過蘇彝士運河的傳統航線還快上30%。由於氣候變遷使沿途冰層減少，船隻通過北極海變得較前容易，俄羅斯正力爭2025年北極航道全年通行。

事實再次擺在眼前，美國本欲借助俄烏之戰打垮俄羅斯，可惜一年多下來，俄羅斯不但沒有潰敗，而且突破西方制裁，經濟已站穩陣腳，跟中國關係更是轉趨密切，變成一股抗衡美國的強大力量。以巴之戰令美國窮於應對，一方面要應付國際要求停火的壓力，另一方面要在軍事上支援以色列，現在紅海又遭胡塞武裝侵襲，美國更要救駕。

搞來搞去，左支右絀，俄羅斯還有餘裕發展北極航道，肯定可以從中得益。美國再次失算，再次益了對手，拜登眼光之劣、腦袋之差，有目共睹。