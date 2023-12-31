也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝）敢於襲擊美國航空母艦，是自恃美國不敢進攻其根據地。不是美國軍力不足，而是攻擊也門會是徒勞無功，打不死胡塞武裝。而此時，什葉派的政權與政治勢力，從伊朗、伊拉克到敍利亞，都似有共識，就是藉以巴之戰，把美國勢力從中東趕出去，結束歐美大國在中東一、二百年的搗亂、破壞。歐美大國不去，中東各國、各民族難以坐下來談判，從根本解決中東的困局。

伊朗與伊拉克、敍利亞及也門已成聯盟。伊朗與沙特的和解，把伊斯蘭教中兩大教派（遜尼與什葉）聯合起來，使教派之爭不會被利用為政治衝突。在美國撤走後，庫爾德人亦難以在美國庇護下追求獨立。沒有美國，以巴戰後的政治安排足以迫使以色列接受與巴勒斯坦共存，在中東與阿拉伯、伊斯蘭教各民族和平共處，甚或合作發展，建設由波斯灣至東地中海的油氣大聯盟，以能源作中東復興的基礎。

胡塞武裝襲擊紅海航道美以海軍的政治意義，便不只是用武力壓迫以色列停戰加薩這樣的短期目標，而是可全面推動中東未來的區域發展、政經乃至社會文化的轉變。地緣政治實際上是全球政治的組成，與全球政治是互為因果，作用不會局限一地一時。

對於以色列，這樣的可能變化是猶太復國主義者所極不願意，打破了他們大以色列立國的夢想和計劃，所以他們堅決一戰，寧願玉石俱焚。但美國還有退路。在阿富汗可以敗退，因為美國還有更多其他地緣和全球利益要維護和爭取，霸權主義還未到全面崩潰的地步，有所求便不介意一時一地之失。因此，美國在形勢比人強底下，是可以在中東撤退，放棄以色列。

而在美國的猶太勢力，還未至於完全壟斷該國的政治，它們也未必盡心效忠以色列國。內塔尼亞胡政權現時似有美國的全力支持，若戰爭拖延下去，至少是幾個月時間，美國的立場便可能有變。相對來說，美國的其他盟友，歐盟與日本都不會願意為以色列而與中東其他國家交惡。胡塞武裝對紅海航道的打擊，對其影響極大，它們必然要求停戰，恢復經濟與交通，且會以參與中東未來發展作為它們的中東政策，支持以色列絕對不會熱心，這可從聯合國有關決議投票上看到。

中東變局，便決定於哈馬斯可堅持多久、胡塞武裝會堅持多久了。