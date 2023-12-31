過了今天，2023年將成為歷史。過去一年世界動盪不安，未來一年恐怕也不會平靜，大國博弈愈演愈烈，地緣政治持續惡化，2024年也許更加充滿挑戰。俄烏及以巴戰爭如何演變，依然是最受關注的焦點，而中美兩強之間的劇烈碰撞，也為世界帶來更多不確定性。可以預料的是，美國在新的一年不會放鬆對中國的遏制打壓，反而會更加不擇手段，繼貿易戰和科技戰之後，金融領域也許將成為下一個主戰場。

其實嚴格來說，金融戰已經拉開帷幕。過去幾年內地和香港股市皆疲不能興，資產估值處於極不合理的低水平，當然有各種客觀原因，包括新冠疫情和內地全面整改的連環影響，但主要還是受到中美博弈的拖累。早在今年年初，美西方就開始刻意唱衰中國經濟，美國總統拜登更親自下場，將中國經濟形容為「計時炸彈」，國際評級機構穆迪心領神會，將中國評級展望由穩定下調至負面，為外資撤離中國提供理論根據。

於是便出現一種異乎尋常的現象，美國股市屢創新高，連帶歐洲和日本股市也異常亢奮，唯獨中國內地和香港股市一沉不起，原因何在？顯然是外資從中搞鬼。論經濟表現和市場潛力，中國遠勝美西方，增長率一直領先於其他主要經濟體，也一直是全球經濟增長的最大引擎，如果純粹從經濟角度考慮，中國股市沒有理由跑輸美西方，所以很明顯，這是政治因素作怪，是外資合力做空的結果。

到目前為止，美西方唱衰中國經濟這場大戲應該說頗為成功，確實製造了負面預期。但物極必反，隨着中國市場漸漸適應中美脫鈎斷鏈帶來的衝擊，而且在拓展非西方體系的經貿取得顯著成效，適逢美國即將進入減息周期，全球資金正尋找新的出路，中國必將成為主要選擇之一。一旦全球資金出現大挪移，美元資產還能不能維持虛高估值，美元霸權還能維持多久，實在令人懷疑。等到美元資產泡沫爆破的時候，人們自然知道誰才是真正的計時炸彈。

一言以蔽之，2024將是全球金融市場出現大反轉的一年。中國領導人勸告西方不要賭中國輸，並非無的放矢，無數事實證明，賭中國輸的人往往一敗塗地。當然，金融市場出現大反轉之前，也許先出現大混亂，美國絕不會讓世界太平，這是未來一年最大隱患。