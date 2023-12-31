港府連年財赤，加上疫後消費外流嚴重，有投行倡議當局增設陸路或海路離境稅，若每人每次收取25元，全年可為庫房帶來23億元收入。依我來看，這個建議純粹得啖笑，最大的問題是政治完全不正確，與國家政策大方針背道而馳，絕對會令香港得不償失。

從坊間的反應來看，支持徵收離境稅的主要是餐飲和零售業人士。這些行業受通關後北上消費熱潮影響，生意較疫情期間下跌了不少。若離境稅可迫使港人重新留港消費，它們將會直接受惠。

但要知道，小地方的消費被周邊更大、更便宜的地方搶走是普遍現象，如新加坡人一放假就喜歡到鄰近的馬來西亞消費。內地相比香港是巨大的經濟體，市場大、選擇多。而且雖說內地亦面臨人口老化，但大城市的人口紅利仍然比香港有優勢。若單純在相同的條件下競爭，香港這個小市場肯定贏不過內地這個大市場。

中央亦看到香港的比較優勢正在逐漸喪失，所以近年提出讓香港升級，轉型發展創新科技中心，甚至要求深圳前海等地服務香港，大方向是促進兩地融合，而不是分而治之。國家發改委日前發布《大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，就提到要改善通關流程，在更多口岸實施24小時通關和一地兩檢模式。可見國家的用意是打通粵港澳三地人流物流，讓三地雖然有不同制度，但生活可以一體化。過關人多就多開口岸，多多益善。

在這個大前提下，港府若徵收離境稅阻止港人北上，就是與國家政策背道而馳。京官早些日子囑咐香港各界要以大局為重，有時不要計較「小我」的利益，一定要以香港和國家的「大我」作為考慮點，其實已經回答那些建議收離境稅的人了。