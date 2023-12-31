以色列總理內塔尼亞胡強調以色列國防軍是「全球最有道德嘅軍隊」，老朽昨日指人無恥就無敵，內氏可膺年度至佳人辦；事實證明佢至叻隨口噏當秘笈！呢，以色列官方近日罕有認衰，指平安夜空襲加薩中部地區時，誤炸馬加齊難民營，意外造成至少86人喪生，係使用咗「不當」彈藥，對造成平民傷亡感到遺憾云云。

這次空襲炸毀房屋，外媒稱之為「平安夜大屠殺」！這與之前一天以軍強調襲擊並非無差別針對平民、過程間「小心遵循指引」嘅說法，不啻係背道而馳，而內塔尼亞胡口中「全球最有道德嘅軍隊」，更加令人齒冷！以軍亦公布本月15日於加薩錯誤殺死3名以色列人質，指當時以為求救聲係哈馬斯武裝分子設下埋伏嘅陷阱，因此斷定以軍採取嘅行動係正當嘅，並非惡意向人質開火，不作處分！阿哥，以色列至叻自己打圓場，早前解釋脫去被捕者嘅衣服，要剝剩底褲下跪係「確保佢哋身上冇爆炸物」；依家向人質開槍係驚「誤中陷阱」，唉！真係乜都你講晒，乜都你啱晒！蒼天無言，對着「全球最有道德嘅軍隊」，加薩在哭泣！

以哈戰事，內塔尼亞胡殺紅了雙眼，是否能「連根拔起」哈馬斯卻成疑。在兩萬多無辜巴人被殺後，加薩平民痛失家園，而約旦河西岸嘅巴勒斯坦人對以色列逐漸升高嘅敵意，以及伊朗通過口頭支持哈馬斯獲取嘅地區影響力，無疑埋下了未來更大規模衝突嘅種子！

呢，公道自在人心，數以百計親巴勒斯坦嘅示威者日前喺美國紐約市發起大規模示威，佢哋模擬葬禮儀式，抗議以軍持續猛烈轟炸加薩，高喊「以色列炸彈由美國支付，看看今天又殺了多少兒童」等口號，並舉起要求停火嘅標語。