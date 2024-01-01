世界視線：拜登助以遭譴責　軍人噤聲求自保

新的一年總會使世人充滿希望和憧憬，但加薩的巴勒斯坦人肯定只會更絕望，平安夜以色列還空襲加薩殺死近百人，單單馬加齊難民營就炸死80多人，並有過百人受傷；開戰80多天，以軍已殺死超過兩萬巴人，逾6萬人受傷。

以色列海軍少將及軍方發言人丹尼爾‧哈加里早前更聲言，以軍的空襲要達致「破壞」的效果而不考慮準確性，這赤裸裸地暴露了以色列的企圖，是要全面摧毀加薩，使其無法讓人居住，而當加薩被清空後，以色列會全面佔領及重建。

美國拜登政府對以色列戰爭罪行的支持，愈來愈受到國內外的譴責，不單止針對美國提供的重型炸彈及其他武器，也包括間接提供軍事保護，美軍聖誕節期間就向伊拉克境內3處設施發動精準打擊，指這些設施是被伊朗支持的民兵組織所使用，對美軍在敍利亞及伊拉克受襲實施報復。然而舉世皆知美軍是非法佔據這兩個國家的土地，更掠奪敍利亞的石油和小麥。美國這些軍事行動的目的，其實是威懾伊朗及阿拉伯國家不要干預以色列的戰爭暴行。

國際的譴責聲音以土耳其最激烈，土國總統埃爾多安批評以色列對加薩的空中和地面進攻，稱其為「恐怖國家」，又指以國領導人必須在國際法庭上受審；他又將以色列對待加薩巴人的方式，比喻成猶如納粹德國將猶太人關進死亡集中營一般，更譴責西方國家坐視不理。不過，沒有國家相信土耳其這個軍事強國會軍事介入，因為與擁有核武的以色列衝突，將會面對難以承受的風險。

有分析家認為，美國民眾已經廣泛認識到政府及軍方對以色列支持的態度，也相信在抗議聲音蔓延下，總統拜登及民主黨會付出極大的政治代價，然而，民主黨不能不依從猶太金主的要求，支持以色列政府。至於美國軍方無動於衷，最主要原因是徵兵制和募兵制的不同。越戰期間美國實行徵兵制，不少人不願上戰場，結果美軍在越戰傷亡慘重下形成反戰運動。但如今美國實行募兵制，軍人是自願拿高薪參軍的，自然要服從賣命，不應有怨言，而且軍人不服從及批判政府的代價會很大。

事實上，共和黨甚至比民主黨更支持以色列，國會不支持通過包括600多億美元援烏的方案，其實是為積極支援以色列打開方便之門。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻