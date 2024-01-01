日本汽車產業長期執世界牛耳，連續7年蟬聯全球最大汽車出口國地位，但這個勢頭在剛過去的2023年宣告終止。日本汽車工業會公布，去年首11月日本汽車出口量為399萬輛；中國汽車工業協會的統計則顯示，至11月中國汽車出口量達441.2萬輛。日本不僅失去「車界一哥」地位，與中國的差距還很明顯，日後想重登冠軍寶座恐怕不容易，雙方距離反而可能愈拉愈遠。

白雲蒼狗，瞬息萬變，人們對未來的預測往往落於保守，尤其是中國發展速度之快，令西方所有預言家統統跌破眼鏡。2010年中國GDP才首次超越日本，而現在中國GDP已是日本的4倍，誰能想到？同樣道理，對中國未來的發展，也沒有人說得準，西方一面倒唱衰中國經濟，注定將再次被集體打臉，正如「中國崩潰論」貽笑國際一樣。

日本GDP從大幅領先變成遠遠落後於中國，固然因為本身陷入「失落30年」，也因為中國發展速度實在太快，連美國也倍感焦慮，何況是日本。家電、手機、通訊、電腦四大領域曾是日本的支柱產業，在世界上佔據領先地位，但從上世紀90年代開始便已節節敗退，四大領域基本上都已輪不到日本話事。現在唯一還能引領全球的大概就是汽車產業，這已是日本經濟最後一根重要支柱。汽車產業在日本工業產值中的比重高達40%，提供數百萬就業職位，佔據日本勞動人口的10%。一旦汽車產業垮掉，日本經濟還能靠甚麼支撐？

這不是危言聳聽，按照近年的發展趨勢，日本汽車將愈來愈不是中國的對手。特斯拉創辦人馬斯克預測，未來世界十大汽車品牌，除了特斯拉佔據首位，其餘統統是中國品牌。是耶？非耶？只能留待時間證明，但日本蟬聯7年的全球「車界一哥」地位已被中國取而代之，則是不爭的事實。

執輸行頭，慘過敗家，當全世界正全力發展新能源車，日本依然固執傲慢，死抱着燃油車不願轉型，不敗家才怪。在這輪新能源汽車產業的競賽中，中國優勢明顯，不僅本身擁有龐大市場，而且集中了主要產業鏈和供應鏈，特斯拉也是依靠中國市場才站穩腳跟。反觀日本，開發新能源汽車姍姍來遲，不思進取，怎麼可能與中國競爭？歸根究柢，日本緊跟美國遏華政策，完全失去自我，也許才是導致實力不斷衰落的根本原因。