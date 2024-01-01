為了遏制中國發展，美國近年一直糾集盟友大搞對華脫鈎斷鏈，可惜一番工夫下來無功而還。華府惟有改口不是脫鈎而是去風險化，要跟中國管控好分歧。然而，作為去風險化及遏華重要一環的貿易戰，美國最近又要認輸了。

美國貿易代表辦公室宣布，延長中國進口產品301條款關稅豁免5個月，由上月31日延長至今年5月31日，當中包括醫療用品等來自中國的352項商品，以及77項新冠疫情相關產品。今年初將進行公眾諮詢，看是否需要再延長。

這些關稅豁免不斷被延長，當然因為關係到美國民生最核心利益。醫療用品絕大部分由中國生產，全世界皆然，小至一個口罩、一件護袍，以至藥物、器材等等，中國製造都是主流。美國若對這些必需品徵收重稅，最終只是玩殘自己，無可奈何下，惟有一次又一次延長豁免。

事實上，美國對中國發起貿易戰，根本就是自殘行為，損敵一千，自損八百。前年中美貿易順差又創新高；而去年上半年，中美貿易額雖然比前年同期下跌近一成半，但中國對美國一樣出現順差。更不必說，美國去年多番激進加息，目的是遏止通脹，而通脹其中一個原因，正是美國對華實施貿易戰，所徵關稅統統轉嫁到美國消費者身上，自己搵自己笨。

近日美股大漲，看似歌舞昇平，其實暗潮湧洶。美國國債已突破33萬億美元，只能不斷透過提高上限舉債度日。與此同時，各國不斷減持美債，截至去年10月，中國持有的美債減至7,700億美元，為2009年以來最低水平。知名經濟學家John Williams警告，投資者需謹慎看待樂觀情緒炒作，強調美國經濟前景糟糕。美國當然是全球一哥，但是否外強中乾，從上述事例可知一二。