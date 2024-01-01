昨日提到以軍在平安夜「誤炸」加薩一個難民營，造成最少86人死亡，遠多於俄軍日前大規模空襲烏克蘭所導致的死傷。以色列事後對事件表示遺憾，但沒有正式道歉。此前以軍也曾「誤炸」位於埃及與加薩邊境的一個埃軍基地，據報僅造成數名士兵輕傷，但以色列仍火速公開致歉，以免觸發埃及與其他阿拉伯國家加入戰團，這同時反映以國視巴人性命如糞土。

至於造成約500人死亡的加薩阿赫利醫院「誤炸」慘劇，到底炮火是來自以軍還是哈馬斯，至今仍眾說紛紜。現時已佔領該地的以方強調會自行徹查事件，拒讓聯合國等中立第三方介入，其調查結果早已寫在牆上。

事實上，以軍的「誤炸」歷史可謂相當輝煌，包括敵方的平民、盟友的軍隊，以至是自己的軍民。當中最出名是1967年第三次中東戰爭時的「誤炸」美軍偵測艦自由號，當年美方還一度以為是蘇聯出手而準備出動核潛艇。以方事後聲稱是誤將自由號認錯為埃軍的戰艇，向盟友誠心致歉。然而事後多項證據顯示，以方很可能是有意攻擊自由號，以免美方識破以軍在附近進行的屠殺埃及戰俘暴行。事件造成近200名美軍官兵傷亡，但因美國大選在即，民主共和兩黨都不願將問題鬧大，影響國內猶太人的捐款及投票意向，事件因而不了了之。

當然，美軍本身的「誤炸」紀錄也是劣迹斑斑。較新鮮的是美軍倉皇逃離阿富汗時，以無人機先後擊殺一車平民兒童及一批曾協助美方的慈善組織僱員。但數到最記憶猶新的，還是1999年科索沃戰爭的「誤炸」中國駐南斯拉夫大使館慘案。對於美軍聲稱因誤用了舊版地圖而出錯，不單止中國人，許多北約盟友也覺得是難以置信。