2023年，是戰火無情的一年，俄烏戰事、以巴衝突，這些國家飽受炮擊空襲，死傷枕藉、生靈塗炭，烽火大地，山河都打成一鍋粥！這樣的亂世提醒世人，科技、經濟、社會嘅進步，甚至太空事業嘅飛躍等，這一切一切，均未能阻止戰爭嘅發生，連主張停火止戰嘅呼聲，都顯得無能為力，爭取和平依然任重道遠。新的一年到來，會帶來好消息嗎？四郊烽火迷春色，舉世何人說弭兵？

香港喺2023年徘徊谷底，送舊迎新之際，回想過去一年港人真的活得不容易，股樓跌不停，樓價反覆創近7年新低，而租金卻持續上升，利息高企，即使具首期條件的市民，亦不敢貿然入市，惟有繼續捱貴租，要言之，就係安居難！

至於港股表現，又係令人心寒，長年跑輸大市，交投淡靜，資本外流，證券業在苦撐，股民亦在叫苦，被內地網民揶揄為「國際金融中心遺址」，惟港產金融高官未肯面對現實，一味打嘴炮唔肯認低威，要言之，實事少做，口水狂噴好繽紛，又點會交出真成績力挽狂瀾於既倒吖！日夜望天打卦，笑話香港「背靠祖國、聯通世界」，得天獨厚多「優勢」，啲錢就會繼續嚟？高官爛醉是生涯，小市民卻面對股樓跌不停，復甦如泡影，欲哭無淚。正如有飲食界人士指出，疫後港人消費力下降約三分之一，以餐飲業為例，以往都係假期生意較平日好，而現時正好相反，甚至長假期表現更差！

鬼咩！港人長假期不是報復式外遊，就是北上，10月份約有355萬人次赴深圳消費，金額達36億元人仔，好誇張！看官，北上消費已成趨勢，啲阿太師奶喺深圳美完甲、歎完茶，回港仲左手挽隻雞，右手拎隻鵝，你話香港市道點會繽紛得起來！