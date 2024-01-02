世界視線：猶太復國主義　中東大戰難免

2024年中東的局面相信不會緩和，反而有機會進一步惡化，惡化的原因在於以色列。

以巴之戰，以色列處於劣勢，消滅哈馬斯的行動中沒法速戰速勝，反而陷於泥沼，多面受敵。但以色列政府的態度是不勝無歸，或許內塔尼亞胡政權認為，此仗是猶太復國主義的最後或決定性一擊，敗了可能滅國，或至少其政治企圖便不可能實現；勝則與美國一起可以雄霸中東，把所有反對勢力和國家鎮壓下去，鞏固猶太復國。

由於這樣的考慮，以色列在加薩失利之際，還四出攻擊，打擊真主黨在以色列邊境的據點，空襲敍利亞大馬士革和阿勒頗兩大城市的機場，以及敍利亞政府軍的基地，「斬首」伊朗革命衞隊在敍利亞的高級軍事顧問，公然地向伊朗、敍利亞和黎巴嫩三方挑戰。在約旦河西岸佔領區則大肆拘捕平民，炮擊民居。

在加薩繼續屠殺之外，以色列是四面樹敵、四面出擊，最主要的是向伊朗挑釁，目的何在？是先發制人，打擊在周邊對它攻擊的勢力，真正的目的是想與伊朗作一決戰，以此來決定中東之戰的結局。問題是，以色列能打敗伊朗嗎？關鍵便是美國會否同時出兵，即使不在地面作戰，也要全力出動空軍、導彈來助戰，形成另一場烏克蘭戰爭，像美國與北約全力與俄羅斯戰爭那樣來對付伊朗。

伊朗實力比不上俄羅斯，但有宗教動員，比俄羅斯單只民族主義作用更大。俄羅斯不是全力與美國僱傭兵和烏克蘭代理人部隊作戰，留有餘力，但伊朗若戰，便是盡全力的「聖戰」，且不止於伊朗本國，而是什葉教派的總動員，大戰規模不遜於烏克蘭戰爭；或許沙特阿拉伯、約旦、埃及會因美國關係而袖手旁觀。以色列與美國若與伊朗陣營開戰，整個中東難免被波及，土耳其、歐盟會選擇助戰哪一方？抑或是同樣地中立不參與？若它們參戰，加上庫爾德人的騷動，中東大戰牽涉廣大，大於烏克蘭戰爭了。中東的油氣供應以及蘇彝士運河、紅海航道都可以驟然停止，對全球政治經濟的影響更為巨大，比歷史上的韓戰、越戰都更為嚴重。

以色列在加薩的種族清洗為哈馬斯所制止，以巴之戰，以色列失利，可由於以色列猶太復國主義的執拗，卻大有可能在2024年引發出中東大戰，猶太復國主義便成為全球安全的最大威脅了。

研究所所長 陳文鴻