巴以戰爭愈打下去，以色列的軍事動作、濫殺無辜愈是瘋狂。以色列總理內塔尼亞胡日前聲稱，以色列正在多條戰線作戰，戰爭會「持續多個月」，還警告「會直接攻擊伊朗」。他同時表示，與埃及接壤的加薩地帶「費城走廊」必須由以色列控制，讓以色列能完全困住加薩，防止武器和一切物品從埃及走私進入加薩。

與此同時，內塔尼亞胡還表示，黎巴嫩真主黨若膽敢擴大戰事，將遭到做夢都想不到的嚴厲打擊，這包括真主黨的後台伊朗。敍利亞通訊社報道，以色列空軍日前襲擊敍利亞北部城市阿勒頗南邊。有報道說，當天最少23名親伊朗武裝人員，包括4名真主黨成員、8名伊朗人、5名敍利亞人和6名伊拉克人死於襲擊，疑是以色列所為。

而紅海航道也戰事不絕及擴大，也門叛軍青年運動的打擊行動，和美國、英國、以色列的護航「反打擊」行動較量正酣，每日都有導彈、無人機互拚。現在幾乎所有人都看清，以色列內塔尼亞胡政府要把這場戰爭打到底、取得完全勝利的目的，不僅是要徹底消滅哈馬斯，而且要「清空」加薩，趕走或屠殺掉巴勒斯坦人，把其納入建立「大以色列」版圖，直接吞掉，為最終把整個巴勒斯坦抹掉、歸為己有打下基礎。

內塔尼亞胡政府的目標十分清晰，毫不掩飾，且自信能達到目的，也無懼戰爭擴大，把伊朗、阿拉伯世界、伊斯蘭教國家甚至俄羅斯都拖進來。以色列的這份自信建立於：一是它高估自己的強大實力，自己手中有核武器。二是相信不論美國對以色列進行這場戰爭的態度如何反覆多變，但只要自己堅持下去，美國最終會全力支持它，以色列和美國的血脈相連、「連體性」令山姆大叔沒得選擇，如果美國不支持以色列而導致了以色列的失敗，對美國是不可承受的利益巨損。三是以色列看透了阿拉伯國家的不團結，一盤散沙，內鬥不止，美以的威逼利誘、挑撥離間不難擺平。