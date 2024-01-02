有翻版特朗普之稱的阿根廷新任總統米萊，正式去信金磚國家領導人，拒絕阿根廷加入金磚。外界相信，他此舉是希望從美國獲得國際貨幣基金組織，以及私人投資者的融資。問題是，美國真的能夠打救阿根廷嗎？

去年8月，南非金磚峰會進行歷史性擴員，迎來6名新成員，包括沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋、埃塞俄比亞、埃及、阿根廷。阿根廷是唯一新加入的南美國家，成員資格原本從今年1月1日起生效。米萊早在參選期間，已揚言不會加入金磚國家，排斥中國及巴西，當選後一度改口，最終還是「兌現承諾」。他上台後實行「休克療法」，包括主動把本幣兌美元匯率貶值一半，物價變相上漲100%。目前阿根廷經濟一片混亂，反對他的民眾日日上街，隨着物價失控狂飆，商戶天天更改價錢牌也來不及，哀號連連。如今連多國趨之若鶩爭相加入的金磚國家入會資格也棄掉，全面倒向美國。孤立和單邊主義是否可以拯救該國，看來是一廂情願居多。

儘管美國股市一片榮景，但國債已達天文數字，加上俄烏、以巴兩場戰爭不斷燒銀紙，阿根廷這種對美國無甚輕重國家，美國會大舉向阿根廷融資乎？尤其是阿根廷本來也是債務沉重，融了資也還不起。更何況，美國對中國實行單邊主義也不成功，脫鈎斷鏈一直無法成事，阿根廷卻自絕於中國和金磚集團，豈不是自掘墳墓？

金磚國家已成世界上經濟增長最快的國家，對糧食、能源和礦業亦有結構性需求，阿根廷剛好在這些領域具有優勢，現在卻自我放棄。不作死就不會死，這個一度是最富裕的南美國家，如今淪為破落戶，咎由自取，令人唏噓。同時反映民粹盛行下，人們已沒有理智可言。