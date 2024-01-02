美國前總統特朗普任內，矢志要壓抑中國崛起。早年中國曾制訂目標，希望工業化進程，到2025年能夠踏上另一台階。此事使白宮中人如芒在背，擔心會威脅美國製造業的領導地位，故一而再地要求中國放棄2025年規劃。

正如《論語》所說：「先行其言，而後從之。」要做的事不必常掛口邊，實幹才是最重要。既然特朗普不想我們多談2025年的鴻圖，不妨如其所願，索性嘴上少講，只管默默地做。到頭來，不必待至2025年，在剛過去的2023年，中國工業已是碩果纍纍，很多目標已提前完成。

國家主席習近平剛發表元旦賀詞，內中輕描淡寫，提及去年製造業部分耀目的成果。習主席說：「中國的創新動力、發展活力勃發奔湧。C919大飛機實現商飛，國產大型郵輪完成試航，神舟家族太空接力，『奮鬥者』號極限深潛。國貨潮牌廣受歡迎，國產新手機一機難求，新能源車、鋰電池、光伏產品給中國製造增添了新亮色。」

上述內容雖然着墨不多，但是將每一短句鋪寫開來，都足以震驚世界工業界。中國的製造業由高空到太空，由水面到海底，都開創出驕人成績。尤其是國貨潮牌，單是一句「國產新手機一機難求」，如果詳細講述，便是一篇大文章。為甚麼中國製造的手機，會變成市場上的稀缺貨？故事便得由華為公司自主研發的高端晶片講起。2023年，華為成功製造出7納米晶片，一舉打破美國對華的禁售限制。有了國產高端晶片，就有了中國完全自主製造的高階手機。華為去年8月推出Mate 60手機，旋即風行全國，欲買而向隅者，至今依然甚眾。前瞻2024年，中國製造業肯定仍會交出亮麗成績，未來360天，勢必捷報頻傳。