自從特朗普政府清晰提出與中國進行全面競爭的戰略後，近些年美國就在不同領域打壓中國，並且拉幫結派地要求其他國家在中美之間選邊站隊。一向和中國關係不錯的南韓，已明確倒戈投向美國陣營；菲律賓更走在反中最前線，近月不斷和中國在南海問題上交鋒。

不過大多數國家仍堅持獨立自主的外交，這也令國際上出現新的「中間地帶」，例如中東和東南亞地區。這些地區的大部分國家都無意得罪中美，亦無意捲入兩邊陣營的角力，它們更希望有足夠的選擇空間，保持與各大國穩定和平衡的關係。

然而，近代歷史的發展告訴我們，當霸權國與新興大國的實力愈來愈接近、即將出現權力轉移的時候，往往也是兩國爆發衝突甚至戰爭的高危期。隨着中美國力此長彼消，加上今年是美國大選年，未來中美雙方圍繞爭取「中間地帶」的博弈會更趨激烈。得「中間地帶」得天下，在一定程度上而言，對這些「中間地帶」國家工作的成敗，將決定未來中美競爭的最終結果。

從牌面上來看，美國仍然是世界第一大國，無論是在意識形態還是硬實力領域，皆佔有明顯優勢，理應吸引更多國家加入己方陣營。但美國這次是主動挑起中美競爭的一方，並致力構建排他性的朋友圈，利誘其他國家追隨自己對抗中國，在技術層面成事的難度較大。相對而言，中國在中美競爭之中是被動的一方，而且北京的外交傳統一向是堅持多邊機制，團結更多朋友，而非與美國爭霸，這方面的難度沒美國那麼大。北京前幾天召開外事工作會議，強調今年的外交要發揚鬥爭精神，以及倡導平等有序的世界多極化；後面一句話很明顯就是講給「中間地帶」國家聽的。