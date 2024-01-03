世界視線：北約走向全球化　團結西方抗中俄

北約擴展是跨2023到2024年的重大課題。即使俄烏戰爭發展對烏克蘭非常不利，北約及歐盟對烏克蘭的支持短時期無力維持，即使烏克蘭政府確認無法收回失去的領土而要停戰或議和，但北約及歐盟不會承認是北約的失敗，因為俄羅斯沒有入侵北約任何一個成員國的領土及與北約開戰，相反隨着芬蘭已經及瑞典快將加入北約，北約是從來沒有像如今這樣強大。2023年4至5月，瑞典就聯同多國共2.6萬軍人進行海陸空全面防禦演習。兩國加入使北約即時增加150架第四代戰機，至2030年兩國會有65架第五代F35戰機。

事實上，自1994年這兩國已經和北約有「和平夥伴關係」的軍事合作計劃，2014年更加強合作。它們也參與阿富汗、巴爾幹半島及伊拉克的軍事行動。如今兩國正式加入北約，對俄羅斯增加了1,300公里邊境的威脅。北約要變得 「更強大、更好及更有實力（Bigger, Better, Stronger），就是為了使俄羅斯認清其侵略行為只會遭遇更多更強大的北約集團的軍事挑戰。

美國《外交事務》這份政治期刊，最近刊登一篇分析文章引起廣泛關注，它宣揚北約內部半年來在協商及總結如何擴大北約的運作、影響力及影響範圍。

由於俄烏及巴以戰爭，北約由過往關心北大西洋的安全事務，事實上已經伸展到波羅的海、地中海及紅海。未來面對地球西方（民主自由）的國家與中俄領導的兩極世界對峙，北約要將自己的「政治議程及任務全球化」，要增加新的印太參與成員如澳洲、新西蘭、日本及南韓，使共同成為在外交政策上配合及推展的有效國際組織。

而這個全球化的北約擴大組織，不單止像以前集中在軍事防衞的策略及部署，而是制訂共同外交政策、經濟制裁、出口管制、工業政策、科技政策、對外投資的篩選、境外投資管控、建立安全供應鏈及貿易策略。故此，這個擴大了的組織不單止以軍事人員為主，而是負責財政、商貿及科技的部長都要共同參與。這個計劃其實隱藏了美國智庫要為美國拉攏盟友而建立一個全方位於政治、商貿、經濟及軍事上管轄及操控全球的組織。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻