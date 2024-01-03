娛圈單打：跳舞跳到甩底　夠晒香艷離奇

2024年話咁快到來，藝人莫不趁跨年之際爭取演出機會搵真銀，女團COLLAR也不例外。她們演出倒數騷又唱又跳，非常賣力，殊不知正正可能賣力得滯，成員陳泳伽（Winka）疑跳舞動作太大，短裙內的打底褲居然鬆脫單邊滑落，嚇到經理人急急衝上台將底底扯走！

果然世事無奇不有，打底褲都甩得，都算香艷又離奇。其實，「甩底」唔止Winka，另一成員蘇雅琳（Ivy）亦出現打底褲其中一邊滑落情況，但就不及Winka咁礙眼。好彩甩嘅係打底褲咋，一旦真係甩底褲「走陰」，或甩上身「飛Bra走奶」，咁就大鑊！

咪以為亂噏當秘笈呀，早前先至有內地女大學生發生悲劇。話說該女生軍訓期間在台上勁歌熱舞，身穿白色吊帶背心非常吸睛，點知過於忘形，小背心突然滑落，一對豪乳應聲彈出，走光片段仲要喺互聯網瘋傳，真係冇陰功！

再講，女星鄭希怡N年前演出籌款騷，化身空中飛人，不料拍檔錢嘉樂不小心將她的褲子扯甩，弄得她出醜人前，可知鏡頭前真係乜都有機會發生！難怪女星個個高度警惕，寧願做打底王，都唔想留下一世烙印！

好啦，講番Winka，她在單親家庭長大，自小醉心表演，小學曾習芭蕾舞、西班牙舞和拉丁舞，中學時期係學校合唱團成員。現在順利入行，她亦十分搏殺，去年更因為忙於工作而主動跟拍拖6年的男友分手。本來都冇乜特別，點知轉頭卻被踢爆跟四眼新歡撻着，由是被網民鬧爆貪新忘舊。哎唷，好心啦，後生細女拍多幾次拖都好正常啫。