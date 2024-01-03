民進黨蕭美琴質問國民黨趙少康，有認同才叫共識，這是懂中文的都知道的，所以她認為根本沒有九二共識。趙少康比喻，這就好像我想吃稀飯，你想吃牛排，我們坐下來一起吃，這就是共識。民眾黨吳欣盈則說，乾脆我請兩位一起吃自助餐，大家自己吃自己愛吃的東西，我埋單！

蕭美琴說九二共識缺乏認同基礎，但九二共識的基礎就是一個中國，大家都認同自己是中國人，兩岸之間就有了共識。民進黨自己不認同是中國人，但你不能阻止其他台灣人認同自己是中國人啊。所以九二本來就有共識，只是民進黨不承認。

趙少康用稀飯牛排一起吃比喻，卻令人疑惑，甚麼場合稀飯和牛排可以一起吃？吳欣盈則突破盲點，告訴大家一起去吃自助餐，愛吃甚麼吃甚麼。吳欣盈自己或沒意識到，但其實點出九二共識的真諦，就是大家願意在同一家餐廳一起吃自助餐！九二共識裏，這家餐廳就代表了一個中國。

過去蔡英文說兩岸應求同存異，字面上看起來也符合九二共識的精神，卻為甚麼讓兩岸之間8年溝通中斷？理由很簡單，因蔡英文不願意接受一個中國，不願意到同一家餐廳，要怎麼一起吃飯呢？

民眾黨柯文哲雖提出了「五個互相」，但實際上並未接受九二共識，亦即柯文哲從沒有直接承諾接受一個中國。目前民眾黨仍是在野黨，還有模糊空間，有朝一日民眾黨若取得執政權，勢必也得面對九二共識的問題，這是絕對躲不開的。

事實是，即使是國民黨的侯友宜，在面對對手質問時，也只稱「我們叫中華民國」，而刻意迴避「一個中國」的說法，這是台灣選舉的現實考量，但也是警訊。當台灣多數人不再接受自己是中國人時，台海的衝突恐怕就會爆發。