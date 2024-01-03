近來中美關係未見明顯解凍之際，中日的互動也頗值得關注。事緣有日本媒體引述知情人士披露，中國計劃今年每日派船到釣魚島附近巡航，甚至在必要時檢查出現於相關海域的日本漁船。以往日媒不時放流料，這則新聞若是真的話，肯定會給中日關係帶來巨大的衝擊。

釣魚島在中日關係中是一個相當敏感的議題。兩國政府上世紀70年代在恢復邦交的過程中，曾達成了不涉及釣魚島主權爭端、維持現狀的默契。不過自從2012年日本當局上演單方面購島鬧劇後，北京政府也不再迴避釣魚島主權問題，屢派公務船前赴釣魚島海域巡航。過去10年，中日在釣魚島主權的立場未見有任何妥協迹象。這邊廂，中方執法人員經常在釣魚島周邊海域巡航；另邊廂，日方船艦則一直在旁伴隨嚴密監控。雙方對釣魚島「同時管理」漸成常態化。這種鬥而不破的模式容易發生意外，但在現階段卻是對中國稍為有利。

若日媒的消息屬實，意味着中國宣示釣魚島主權又向前踏出了一步。北京這麼做很大程度是因為日本在兩大敏感問題上觸動了中國底線。一是日本一直打台灣牌，甚至公然聲言台灣有事就是日本有事，間接支持台獨，挑戰到中國的國家核心利益。

二是在南海主權問題上沒有任何角色的日本，近年積極介入南海爭端，包括早前與菲律賓就《互惠准入協定》展開磋商，日後將允許雙方在彼此領土部署軍隊。日本的如意算盤是南海問題久拖不決，有利日本繼續控制釣魚島，以及為日本在東海海域劃界增添談判籌碼。面對日本的小動作愈演愈烈，北京當然不能無動於衷，其中一個策略就是反過來利用釣魚島問題向東京施壓。釣魚島問題再起風雲，並不是不可能的事。