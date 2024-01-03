上回講到港獨青年鍾翰林刑滿出獄後，自製流亡與通緝鬧劇，以乞求英國提供政治庇護。與周庭、羅冠聰及許智峯等知名流亡人士相比，外界對這位鍾先生認識不多，但單憑翻查相關法庭審訊資料，已可見他（或其背後軍師）的心思頗為細密，流亡行動疑似早有部署。

鍾翰林年紀輕輕，卻犯案纍纍，除了較知名的違反《港區國安法》，還涉及侮辱國旗、非法集結、發布煽動性刊物及清洗黑錢等多案多罪。

鍾最早被裁定侮辱國旗及非法集結罪成，本因犯案時未滿21歲，而可獲輕判入教導所，但他卻透過律師主動要求判監，原因是他當時已因國安案被還押，若判監在計算刑期時反而較為着數，比起判入教導所能更早回復自由身。最後他亦如願獲法官判監4個月，部分刑期與其後的國安案互相抵銷，故他實際上就各宗各罪僅坐了約3年監便重獲自由。

鍾翰林在兩次判刑的求情中，透過律師訴說自己身世坎坷，自小父母離異，但他一直有孝順母親，協助照顧患有中度弱智和自閉症的弟弟等，冀法官可輕判。惟控方當時已指出，鍾以支持港獨為名籌得的網上捐款，絕大部分未有用於相關組織或活動，而是落入了其個人戶口，反映他並非可信的人。可以估計，鍾其後也是以差不多的理由，游說相關部門人員讓他盡早出獄和放寬監管。現在鍾已身處英倫，不知其母親和親弟又由誰照顧呢？

當鍾翰林成功飛抵日本，因為過了原定回港日期而收到監管人員電話，他還推說只是不小心錯過了航班，遲幾天就會返港。其實當時他仍在聯絡不同的海外黑暴分子，揀選最有機會收容他的地方。未上機就有危機，他自然要講大話講到最後一刻，留有後路以便事敗後如常返港報到。